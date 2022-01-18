Глава Германо-российского форума Платцек оценил встречу Лаврова и Бербок

Глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек назвал встречу глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Анналены Бербок хорошей. При этом, по его словам, разговор был сложным.

"Было чувство, что разговор состоялся серьёзный, что были найдены пункты, с которых можно заложить дальнейшее развитие, прежде всего… что "нормандский формат" должен быть вновь наполнен жизнью. Я очень внимательно слушал госпожу Бербок, как она сказала, что российские потребности в безопасности должны быть услышаны и должны пройти серьёзные дебаты... В итоге… это была хорошая встреча", — поведал Платцек в эфире телеканала N24.