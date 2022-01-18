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Глава Германо-российского форума Платцек оценил встречу Лаврова и Бербок

По его словам, в ходе переговоров были найдены пункты, с которых можно заложить дальнейшее развитие.

18 января, 20:51
<p>Главы МИД Германии и России Анналена Бербок и Сергей Лавров © ТАСС / Алексей Майшев / POOL</p>

Главы МИД Германии и России Анналена Бербок и Сергей Лавров © ТАСС / Алексей Майшев / POOL

Глава Германо-российского форума, бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек назвал встречу глав МИД РФ и ФРГ Сергея Лаврова и Анналены Бербок хорошей. При этом, по его словам, разговор был сложным.

"Было чувство, что разговор состоялся серьёзный, что были найдены пункты, с которых можно заложить дальнейшее развитие, прежде всего… что "нормандский формат" должен быть вновь наполнен жизнью. Я очень внимательно слушал госпожу Бербок, как она сказала, что российские потребности в безопасности должны быть услышаны и должны пройти серьёзные дебаты... В итоге… это была хорошая встреча", — поведал Платцек в эфире телеканала N24.

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По его словам, вопрос о продолжении работы в "нормандском формате" был поднят на переговорах министров "и обе стороны, хотя господин Лавров и более осторожно, заявили, что хотят вновь возобновить это".

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Напомним, в Москве 18 января состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его немецкой коллеги Анналены Бербок. В ходе встречи российский министр указал коллеге на контрпродуктивность политизации "Северного потока – 2". Лавров также объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на собственной земле. После встречи глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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