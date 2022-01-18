Почему Назарбаев всё, а транзит власти в Казахстане завершён досрочно Политолог Дмитрий Родионов — о том, взамен на что Назарбаев и его клан согласились на завершение транзита и какие отступные получат. 18 января, 15:25 Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, вокруг таинственного молчания которого на фоне самых масштабных в истории страны беспорядков ходили самые разные слухи, заговорил. Он обратился к народу с видеообращением, которое опубликовано во вторник на YouTube-канале его пресс-службы.

На записи Назарбаев, сидя за столом на фоне государственных флагов, обращается к казахстанцам на казахском и на русском языках. Он призывает жителей страны поддержать программу реформ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и благодарит за поддержку курса реформ и модернизации, который он проводил на посту главы государства. Назарбаев также сообщил, что вскоре Токаев будет избран председателем правящей партии "Нур Отан".

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— Я являюсь пенсионером. В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал, — заявил экс-президент, что очень похоже на завещание перед окончательным уходом с политической сцены.

Это первое появление Назарбаева с начала массовых беспорядков — он не появлялся на публике и не делал никаких заявлений о ситуации в стране с 28 декабря 2021 года. Всё последнее время публика гадала, где же Елбасы, жив ли он, если жив, то остаётся ли он в Казахстане? Экс-глава казахстанских спецслужб Альнур Мусаев даже предположил тяжёлую болезнь, кому или смерть бывшего главы государства. С аналогичным предположением выступил российский депутат Владимир Жириновский.

Ходили также слухи о его отъезде с семьёй в Киргизию, а оттуда в ОАЭ. Эти слухи подкреплялись отсутствием на публике его дочерей, которые являются заметными государственными и общественными деятелями.

Впрочем, еще 8 января его пресс-секретарь заявил о том, что Елбасы находится в Казахстане, и передал его обращение, суть которого заключалась в призыве сплотиться вокруг преемника — Токаева. При этом он добавил, что экс-президент "проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с действующим президентом". Какие консультации? Он же пенсионер! И как вообще понимать столь длительное молчание?

Протестующие возле горящего здания мэрии (акимат). Фото © ТАСС / Ерлан Джумаев

С самого начала беспорядков многие эксперты среди их причин увидели внутреннюю борьбу между кланами бывшего и нынешнего президентов. В Казахстане состоялся, казалось бы, успешный трансфер власти от Назарбаева к Токаеву. Назарбаев покинул пост главы государства в 2019 году, пересев в кресло председателя Совета безопасности. Считалось, что этот пост позволяет ему контролировать силовые структуры, то есть как бы продолжать влиять на процессы в стране. Многие эксперты считали Токаева его откровенной марионеткой.

Однако плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. Вот и Токаев, несмотря на дифирамбы предшественнику (это с его лёгкой руки столицу переименовали в честь Елбасы), скорее всего, всегда тяготился ролью "младшего". К тому же реальная концентрация значительной доли власти оставалась в руках Назарбаева — через контроль силовиков в Совбезе и родственников, продолжавших занимать ключевые посты в стране.

Мог ли Токаев в этой ситуации рассчитывать на обретение всей полноты власти? Во всяком случае, не сразу. Да и уход из жизни Отца нации рано или поздно, скорее всего, спровоцировал бы борьбу за власть и попытку родственников Назарбаева потеснить его преемника.

Сегодня много домыслов о том, что беспорядки в Казахстане изначально были революцией сверху — попыткой бывших убрать нынешних или наоборот. Но факт остаётся фактом — Токаеву внезапно представился уникальный исторический шанс.

Уже пятого января в разгар беспорядков Токаев смещает Назарбаева с поста главы Совбеза и возглавляет его лично. В тот же день уволен казавшийся всесильным ближайший сподвижник Елбасы — глава КНБ Карим Масимов, которого позже и вовсе поместят под стражу и обвинят в организации попытки переворота.

Чистка людей Назарбаева только набирает обороты. 17 января увольняют племянника Назарбаева — первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша, которого также обвиняют в организации беспорядков, якобы тот курировал подготовку боевиков, которых предполагалось использовать для борьбы с политическими противниками экс-президента.

Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Павел Александров

Ещё раньше зачистке подвергаются два зятя Елбасы, курировавшие экономику: генеральный директор и председатель правления нефтяной компании АО "Казтрансойл" Димаш Досанов — супруг младшей дочери экс-президента Алии Назарбаевой, а также супруг средней дочери Динары — глава Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев. Последнего считают причастным к повышению цен на сжиженный газ, что и стало детонатором к беспорядкам. Не удержался на своём посту и предполагаемый "муж" старшей дочери — Дариги — председатель правления АО НК "Казтрансгаз" Кайрат Шарипбаев. Едва ли всё это можно назвать совпадением — только слепой не видит тут очевидной кампании по лишению клана Назарбаева рычагов управления государством.

Но это ещё не всё. Началась натуральная борьба с культом личности Елбасы. Поваленный прижизненный памятник в Талдыкоргане никто не спешит восстанавливать, более того, исчезло имя Назарбаева, выложенное золотыми буквами под его цитатой в зале совещаний в здании полиции Алма-Аты, пропали также таблички с проспекта Нурсултана Назарбаева в бывшей столице.

А в нынешней — исчезло название фонда Нурсултана Назарбаева с мраморной таблички на здании. Что касается самого названия города, уже во время беспорядков столицу всё чаще именовали не Нур-Султаном, а просто "столицей", по-казахски это Астана — предыдущее название. А в Интернете появилась петиция с призывом вернуть его — её всего за несколько часов подписало свыше 80 тысяч человек.

Правда, вскоре после этого сайт, на котором было размещено воззвание, прекратил работу. Власти испугались стремительно набирающих обороты темпов "деелбатизации"? Или на этот счёт есть договорённость с "пенсионером"? Буквально вчера британская The Guardian написала, что Токаев и Назарбаев, предположительно, ведут "ожесточённые переговоры" по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых.

Стоит напомнить слова пресс-секретаря Назарбева о том, что Елбасы находится в Казахстане и "ведёт консультации", находясь на прямой связи с президентом. Не об этом ли самом ведутся консультации? Авторы The Guardian уверены, что Токаев использовал репрессии, чтобы лишить власти Назарбаева и его семью. При этом собеседник издания сообщил, что часть политической элиты уже успела заявить о своей лояльности Токаеву.

Если это так, что может сделать 91-летний пенсионер, чьи влиятельные представители отстранены от управления политикой и экономикой государства, чтобы сохранить власть? Ничего. Транзит завершён. Причём досрочно и совсем не так, как предполагали Назарбаев и его семья.

Конечно, без ничего Назарбаева на пенсию не отправят — что-то из активов ему непременно оставят. Ровно столько, чтобы хватило на счастливую пенсию ему, его детям и внукам. Ещё предметом торга может остаться светлое имя Елбасы, его статус "отца нации" и, возможно, название столицы в его честь. В обмен на это Назарбаеву остаётся лишь призвать казахстанцев поддержать Токаева. Он это сделал.

Оценивать итоги транзита в Казахстане нам ещё предстоит — по поступкам новой власти. Но очевидно одно, что он оказался не худшим сценарием в сравнении с угрозой захвата страны боевиками, неважно, чьи интересы они представляли, и развязывания гражданской войны, в шаге от которой Казахстан замер две недели назад, не скатившись вниз лишь благодаря своевременному вмешательству ОДКБ.

Авторы Дмитрий Родионов