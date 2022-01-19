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Российская нефть марки Urals обогнала по стоимости Brent

Отечественное топливо сейчас стоит в Европе более 88 долларов за баррель.

18 января, 21:40

© ТАСС / Егор Алеев

Российская экспортная нефть Urals в Европе обогнала по росту стоимости эталонный сорт Brent. Впервые с октября 2014 года цена Urals превысила 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные международного ценового агентства Argus, передаёт ТАСС.

Как отмечается, Urals впервые преодолела семилетние максимумы 14 января, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) её цена поднялась выше 86 долларов за баррель. Но уже 18 января стоимость на закрытии торгов в данном регионе составила $88,92 за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) цена Urals в этот день равнялась $87,52 за баррель. В последний раз марка преодолевала отметку $88 за баррель в Европе в октябре 2014 года.

Стоимость нефти Urals превысила $86 впервые за последние 7 лет

Стоимость нефти Urals превысила $86 впервые за последние 7 лет

При этом в Средиземноморье Urals уже несколько дней подряд торгуется с премией к эталону Brent, 18 января она составила $0,65 за баррель, тогда как традиционно российская нефть имеет дисконт к североморской смеси.

Добавим, что в бюджете РФ базовая цена Urals на этот год установлена на уровне 44,2 доллара за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин России в соответствии с бюджетным правилом покупает либо продаёт валюту.

Цена нефти Brent достигла $88 впервые с 2014 года

Цена нефти Brent достигла $88 впервые с 2014 года

Как писал ранее Лайф, западные журналисты считают, что рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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