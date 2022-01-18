Цена нефти Brent достигла $88 впервые с 2014 года
Журналисты связывают эту тенденцию с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке.
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Стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent достигла отметки 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
В последний раз выше 88 долларов Brent стоила в октябре 2014 года. Впрочем, уже через пять минут после сегодняшнего роста цена фьючерсов снизилась на 14 центов.
Как писал ранее Лайф, западные журналисты считают, что рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.
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