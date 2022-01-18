Цена нефти Brent достигла $88 впервые с 2014 года

Стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent достигла отметки 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В последний раз выше 88 долларов Brent стоила в октябре 2014 года. Впрочем, уже через пять минут после сегодняшнего роста цена фьючерсов снизилась на 14 центов.