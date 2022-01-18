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Цена нефти Brent достигла $88 впервые с 2014 года

Журналисты связывают эту тенденцию с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке.

18 января, 07:59
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent достигла отметки 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В последний раз выше 88 долларов Brent стоила в октябре 2014 года. Впрочем, уже через пять минут после сегодняшнего роста цена фьючерсов снизилась на 14 центов.

Стоимость нефти Urals превысила $86 впервые за последние 7 лет

Стоимость нефти Urals превысила $86 впервые за последние 7 лет

Как писал ранее Лайф, западные журналисты считают, что рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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