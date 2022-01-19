Пресс-служба московского футбольного клуба "Динамо" в шуточной форме отреагировала на появление в Сети детской фотографии нападающего команды Константина Тюкавина, который стоит на снимке в форме другого столичного гранда — "Спартака".

Юный Константин Тюкавин © Instagram / egorov_spirit

В "Твиттере" бело-голубых появился новый вариант этого фото, на котором зафотошопили майку красно-белых в цвета "Динамо".

"Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп (Тюкавин в форме "Спартака". — Прим. Лайфа), мы программисты, нас не обманешь", — говорится в подписи к "обновлённой" фотографии.

Константин Тюкавин © Twitter / ФК "Динамо" Москва