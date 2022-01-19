"Мы программисты, нас не обманешь": "Динамо" зафотошопило майку "Спартака" на детской фотографии Тюкавина
В недавнем интервью футболист признался, что ему никогда не нравился красный цвет и у него нет никакой одежды с ним.
Константин Тюкавин © Instagram / tyukavin7
Пресс-служба московского футбольного клуба "Динамо" в шуточной форме отреагировала на появление в Сети детской фотографии нападающего команды Константина Тюкавина, который стоит на снимке в форме другого столичного гранда — "Спартака".
Юный Константин Тюкавин © Instagram / egorov_spirit
В "Твиттере" бело-голубых появился новый вариант этого фото, на котором зафотошопили майку красно-белых в цвета "Динамо".
"Как выглядел оригинальный снимок. Это фотошоп (Тюкавин в форме "Спартака". — Прим. Лайфа), мы программисты, нас не обманешь", — говорится в подписи к "обновлённой" фотографии.
Константин Тюкавин © Twitter / ФК "Динамо" Москва
Ранее Тюкавин в интервью "Матч ТВ" заявил, что ему никогда не нравился красный цвет и у него нет никакой одежды с ним. После этого и появилось архивное фото, на котором игрок запечатлён в форме "Спартака".
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