Православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января

В России 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне — один из двенадцати главных христианских праздников. В ряде регионов страны из-за коронавируса отменены традиционные крещенские купания, в других субъектах они пройдут с соблюдением санитарных требований.

Праздник Крещения Господня (Богоявления) является древнейшим христианским праздником. Посвящён он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после крещения Иисус начал просвещать людей светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства крещения является обязательным условием принадлежности верующих к церкви.

В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Крещенская вода считается святыней. Её пьют с молитвой натощак и окропляют людей и жилища.

В церковный календарь праздник Богоявления вошёл в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым. Но в IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).