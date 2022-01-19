Православные христиане отмечают Крещение Господне 19 января
Праздник посвящён крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан, именно после крещения Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.
Крещенские купания © ТАСС / Гавриил Григоров
В России 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне — один из двенадцати главных христианских праздников. В ряде регионов страны из-за коронавируса отменены традиционные крещенские купания, в других субъектах они пройдут с соблюдением санитарных требований.
Праздник Крещения Господня (Богоявления) является древнейшим христианским праздником. Посвящён он крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Именно после крещения Иисус начал просвещать людей светом истины. Кроме того, в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства крещения является обязательным условием принадлежности верующих к церкви.
В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Крещенская вода считается святыней. Её пьют с молитвой натощак и окропляют людей и жилища.
В церковный календарь праздник Богоявления вошёл в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым. Но в IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата — 6 января (19 января по новому стилю).
Ранее нарколог Василий Шуров описал единственный допустимый способ употребления алкоголя во время купаний на Крещение. По словам собеседника Лайфа, совмещение спиртного с "окунанием" в прорубь может грозить рефлекторной остановкой сердца и другими необратимыми последствиями для здоровья, хоть и менее фатальными.
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