Народная милиция ДНР заявила о прибытии в Донбасс новой группы бойцов "Правого сектора"

В Донбассе в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ), вновь заметили членов радикальной группировки "Правый сектор"*. Об этом сообщил замначальника Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Вскрыто нахождение в зоне ответственности первого отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады [ВСУ] в районе населённого пункта Павлополь членов ДУК "Правый сектор", — сказал Басурин.

По информации Народной милиции ДНР, радикалов сопровождают офицеры 74-го центра информационно-психологических операций и съёмочная группа украинского Пятого канала.

"Примечательно, что в ходе съёмок провокационных сюжетов националисты дают интервью, представляясь военнослужащими", — добавил Басурин, также отметив, что наблюдатели ДНР зафиксировали подвоз боеприпасов на позиции украинских военных на автомобиле с символикой представительства Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне замначальника Народной милиции заявил, что 20 боевиков были обнаружены в районе подконтрольного Киеву Новгородского. Власти республики считают, что они могут устроить провокации в направлении Горловки.

Ранее Лайф сообщал, что шутивший о "костях русских детей" командир "Правого сектора" Дмитрий Коцюбайло стал Героем Украины. Церемония награждения состоялась в Раде после ежегодного обращения президента страны Владимира Зеленского к парламенту.