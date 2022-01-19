"Страна": В офисе Зеленского не верят во вторжение России и шокированы "двуличием" Байдена
По словам источника, в администрации президента Украины всё больше считают, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Незалежную и заставить выполнить требования США.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Фото © ТАСС / EPA
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил изданию "Страна.ua" источник в дипломатических кругах страны, комментируя предстоящий визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена.
По словам источника, Вашингтон пытается заставить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России под предлогом деэскалации напряжённости.
"Но на Банковой [в Офисе президента Украины] крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтобы выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлём", — отметил источник.
По его словам, Зеленский не хочет выполнять американские требования. При этом утверждается, что экономическая ситуация в стране позволяет ему не зависеть от позиции Запада. Вместе с тем информация о возможном военном конфликте спровоцировала массовый отток иностранных инвестиций с Украины, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается, отметил источник.
"Поэтому на Банковой всё в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации", — заключил он.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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