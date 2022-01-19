"Страна": В офисе Зеленского не верят во вторжение России и шокированы "двуличием" Байдена

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского считают двуличной политику президента США Джо Байдена по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил изданию "Страна.ua" источник в дипломатических кругах страны, комментируя предстоящий визит в Киев госсекретаря Энтони Блинкена.

По словам источника, Вашингтон пытается заставить Киев выполнить политическую часть Минских соглашений и пойти на некоторые уступки России под предлогом деэскалации напряжённости.

"Но на Банковой [в Офисе президента Украины] крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России — это часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтобы выполнить условия каких-то своих больших договорённостей с Кремлём", — отметил источник.

По его словам, Зеленский не хочет выполнять американские требования. При этом утверждается, что экономическая ситуация в стране позволяет ему не зависеть от позиции Запада. Вместе с тем информация о возможном военном конфликте спровоцировала массовый отток иностранных инвестиций с Украины, из-за чего финансовое положение Киева быстро ухудшается, отметил источник.