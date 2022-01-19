Виноваты москали: Разоблачаем главные мифы киевской пропаганды о воссоединении России и Украины 368 лет назад Украина попросилась в Московское царство. Но современные власти Незалежной не любят это вспоминать и выдают за правду выдуманные фейки. Разберём их. 18 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © Shutterstock

Миф 1: Украина вошла в состав Московского царства насильственно

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В 1654 году съезд запорожских казаков, названный Переяславской радой, добровольно проголосовал за вхождение в состав Русского царства. 284 лидера запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким присягнули царю Алексею Михайловичу. Более того, Украина, которая официально была автономной областью Речи Посполитой, до этого не единожды просилась под руку Московии. Такие просьбы поступали в 1592 и в 1620 годах. Но тогда Москва не хотела войны с Польшей и просьбы отклонялись.

Казаки отправляли просьбы о воссоединении каждый раз, когда устраивали антипольское восстание. Недовольство казаков вызывало притеснение православных католической верхушкой Речи Посполитой. Под властью Москвы казаки надеялись обрести православных единоверцев и восстановить историческую целостность Древней Руси. Поэтому 18 января 1654 года руководство Украины проголосовало за воссоединение с Россией. При этом казаки выбирали, кому присягнуть. Было четыре кандидата: польский король, турецкий султан, крымский хан и московский царь. Но в итоге предпочтение отдали России.

Миф 2: Украина уже существовала как независимое государство

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Украина как независимое государство появлялась дважды: в 1918 году после распада Российской империи и в 1991-м — после распада Советского Союза. До этого независимого государства с названием Украина не существовало. В середине XVII века западная часть нынешней Украины входила в состав Польши, а восточная её половина звалась Диким Полем. Это были южные границы Речи Посполитой — тогда крупного и влиятельного государства Восточной Европы, объединявшего земли нынешних Польши, Белоруссии и Украины. В Диком Поле жили запорожские казаки, которые присягнули польскому королю. Их задачей была охрана границ от набегов кочевников.

Союз поляков и украинцев был непрочен. Украинцы — православные, а поляки — католики. Поляки стали ущемлять православных законодательно и финансово, в ответ казаки стали убивать иноверцев-угнетателей. Всё это кончилось восстанием в 1648-м. Годом позднее после серии побед Богдана Хмельницкого польский король даровал части Украины автономию в составе Речи Посполитой. Эту автономную область со своими законами и некоторыми вольностями назвали гетманщиной. Возглавив автономию, Хмельницкий подал прошение к Алексею Михайловичу о воссоединении с Россией.

Миф 3: Москва обманула Украину и лишила её автономии

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Переходя под власть московского царя, запорожские казаки согласовали с Москвой условия автономии. Правила выборности гетмана, относительной независимости в сборе налогов и назначении должностей были закреплены в 23 пунктах мартовских статей в 1654 году. Однако уже в 1709 году все вольности и свободы были отозваны Петром Великим, а гетманство как институт независимого управления было уничтожено. Украинские власти любят обвинять Россию в нарушении договора, однако часто в этих разговорах упускают один важный факт — предательство гетмана Ивана Мазепы.

Иван Мазепа был не просто правителем украинской автономии. Он был близким другом императора Петра I. Мазепа сопровождал его в походах, давал политические и государственные советы. Пётр I доверял ему настолько, что казнил людей даже за слухи о неверности Мазепы. Между тем шла Северная война со шведами. И в самый критический её момент Мазепа предал Петра и перешёл на сторону шведов. Гетман был уверен: дело России проиграно и нужно искать местечко потеплее, однако просчитался — Россия разбила Швецию. А следом полетели головы. Предательства Пётр I простить не мог. Мазепа бежал в Турцию, где вскоре умер, а автономия казачества была уничтожена в наказание за измену.

Авторы Федор Иванов