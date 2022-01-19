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Церемония вручения премии "Грэмми" пройдёт 3 апреля в Лас-Вегасе

Ведущим церемонии, как и в прошлом году, станет комик и актёр Тревор Ноа.

19 января, 00:42
<p>© ТАСС / AP</p>

© ТАСС / AP

Церемония вручения американской музыкальной премии "Грэмми" пройдёт 3 апреля в Лас-Вегасе. Изначально мероприятие должно было состояться 31 января в Лос-Анджелесе.

Несмотря на перенос даты проведения, академия звукозаписи и телеканал CBS планируют провести церемонию в полноценном формате.

"64-я премия Grammy перенесена и будет транслироваться вживую из арены MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, в воскресенье, 3 апреля", — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Церемония вручения "Грэмми" вновь оказалась под угрозой срыва

Церемония вручения "Грэмми" вновь оказалась под угрозой срыва

Ведущим церемонии, как и в 2021 году, станет комик и актёр Тревор Ноа. Всего будут вручены награды в 85 номинациях, в том числе в двух новых — "Лучшее музыкальное выступление" в этнической музыке, а также "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.

Ранее сообщалось, что церемония вручения премии американской киноакадемии "Оскар" впервые с 2018 года пройдёт с ведущим. Его имя пока не раскрывается. В последний раз мероприятие вёл комик, актёр и сценарист Джимми Киммел. 94-я церемония вручения "Оскара" пройдёт 27 марта в традиционном для премии театре Dolby в Лос-Анджелесе, оглашение номинантов состоится уже 8 февраля.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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