Церемония вручения премии "Грэмми" пройдёт 3 апреля в Лас-Вегасе

Церемония вручения американской музыкальной премии "Грэмми" пройдёт 3 апреля в Лас-Вегасе. Изначально мероприятие должно было состояться 31 января в Лос-Анджелесе.

Несмотря на перенос даты проведения, академия звукозаписи и телеканал CBS планируют провести церемонию в полноценном формате.

"64-я премия Grammy перенесена и будет транслироваться вживую из арены MGM Grand Garden в Лас-Вегасе, в воскресенье, 3 апреля", — говорится в сообщении организаторов мероприятия.

Ведущим церемонии, как и в 2021 году, станет комик и актёр Тревор Ноа. Всего будут вручены награды в 85 номинациях, в том числе в двух новых — "Лучшее музыкальное выступление" в этнической музыке, а также "Лучший городской альбом" для латиноамериканских исполнителей.