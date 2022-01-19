Глава ВОЗ Гебреисус сообщил о 18 миллионах заразившихся коронавирусом за минувшую неделю
Омикрон-штамм продолжает охватывать планету, констатировал гендиректор Всемирной организации здравоохранения.
© ТАСС / Владимир Гердо
За прошедшую неделю по всему миру более 18 миллионов человек заразились коронавирусом. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"Омикрон-штамм продолжает охватывать планету. Число смертей на данный момент остаётся стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое омикрон оказывает на уже истощённые и перегруженные системы здравоохранения", — приводятся слова Гебреисус на странице ВОЗ в "Твиттере".
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При этом глава ВОЗ добавил, что достигнутый в некоторых странах пик числа случаев CoViD-19 даёт возможность предполагать, что худший этап этой волны уже позади. Также Гебрейесус подчеркнул, что следующие несколько недель будут особо важными для здравоохранения в борьбе с пандемией.
Напомним, первые случаи заражения штаммом "омикрон" выявили в России 14 декабря, сейчас их более 1,6 тысячи. 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида, которую вызовет этот вариант вируса. По данным Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME), пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.
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