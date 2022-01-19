Глава ВОЗ Гебреисус сообщил о 18 миллионах заразившихся коронавирусом за минувшую неделю

За прошедшую неделю по всему миру более 18 миллионов человек заразились коронавирусом. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Омикрон-штамм продолжает охватывать планету. Число смертей на данный момент остаётся стабильным, но мы обеспокоены влиянием, которое омикрон оказывает на уже истощённые и перегруженные системы здравоохранения", — приводятся слова Гебреисус на странице ВОЗ в "Твиттере".