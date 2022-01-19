Старейший мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в Испании в возрасте 112 лет

Старейший мужчина в мире — испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия — умер в Леоне в возрасте 112 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день", — указано в заявлении.

Долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннесса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней. Он родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Из-за небольшого роста (150 см) мужчину не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании (1936–1939), и тогда он открыл собственное дело, начав делать обувь для солдат. В свободное время Гарсия любил играть в футбол и болел за команду родного города — "Культураль Леонеса".

У Сатурнино де ла Фуэнте Гарсии и его жены родилось семь дочерей, также есть 14 внуков и 22 правнука.