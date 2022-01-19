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Старейший мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия умер в Испании в возрасте 112 лет

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса 10 сентября 2021 года. У мужчины и его супруги родилось семь дочерей, также есть 14 внуков и 22 правнука.

19 января, 00:05
<p>Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия © <a href="https://www.guinnessworldrecords.com/news/2022/1/worlds-oldest-man-saturnino-de-la-fuente-garcia-dies-aged-112-689403" target="_blank" rel="noopener noreferrer">guinnessworldrecords</a></p>

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия © guinnessworldrecords

Старейший мужчина в мире — испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия — умер в Леоне в возрасте 112 лет. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

"Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия скончался у себя дома, ему было 112 лет и 341 день", — указано в заявлении.

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Долгожитель попал в Книгу рекордов Гиннесса 10 сентября 2021 года, на тот момент ему было 112 лет и 211 дней. Он родился в Леоне 11 февраля 1909 года. Из-за небольшого роста (150 см) мужчину не призвали в армию в годы гражданской войны в Испании (1936–1939), и тогда он открыл собственное дело, начав делать обувь для солдат. В свободное время Гарсия любил играть в футбол и болел за команду родного города — "Культураль Леонеса".

У Сатурнино де ла Фуэнте Гарсии и его жены родилось семь дочерей, также есть 14 внуков и 22 правнука.

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Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что старейшая жительница Китая Алимихан Сейти умерла в возрасте 135 лет.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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