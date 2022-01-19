Иммунолог Крючков считает, что от "омикрона" чаще будут умирать пожилые и дети до трёх лет

В зоне риска по смертности при новом штамме ковида "омикрон" находятся пожилые люди и дети до трёх лет. Об этом заявил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В беседе с Ura.ru специалист обратил особое внимание на рост случаев летальных исходов от "омикрона" среди малышей.

"Омикрон" начнёт бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трёх лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице", — подчеркнул Крючков.