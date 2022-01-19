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Иммунолог Крючков считает, что от "омикрона" чаще будут умирать пожилые и дети до трёх лет

А вот подростки, по его словам, более устойчивы к вирусу, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.

18 января, 23:35

© Pixabay

В зоне риска по смертности при новом штамме ковида "омикрон" находятся пожилые люди и дети до трёх лет. Об этом заявил иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В беседе с Ura.ru специалист обратил особое внимание на рост случаев летальных исходов от "омикрона" среди малышей.

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"Омикрон" начнёт бить по всем россиянам, но смертность будет, как и раньше, обеспечиваться более пожилыми и больными людьми. Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трёх лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице", — подчеркнул Крючков.

При этом, по словам иммунолога, подростки более устойчивы к этому вирусу, поскольку у них иммунная система находится в активной фазе.

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Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об особой опасности омикрон-штамма для детей. Новый вариант коронавируса по сравнению с "дельтой" очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в лёгких, отметил специалист. 12 января президент России Владимир Путин предупредил, что у страны есть всего пара недель на подготовку к новой волне ковида. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост случаев коронавируса в РФ может достигнуть 100 тысяч в день.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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