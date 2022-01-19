С больной головы на здоровую: Психологи назвали 7 признаков разговора, после которого человек заболеет Научных доказательств, что именно так работает порча, конечно же, нет, но силы и жизненную энергию, а вслед за ними и здоровье такие разговоры поглощают. 18 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Как работает психологическая порча

О порче и переносе болезней говорят с древних времён, но сегодня психологи и врачи нашли доказательство того, что это не суеверие, а научно обоснованная опасность. Всё дело в ноцебо. Это "злой брат-близнец" всем известного эффекта плацебо. Негативные ожидания, вызванные вербальным и невербальным внушением, способны вызвать у здорового человека серьёзные заболевания. Учёные из Колорадского университета Луана Колокка и Франклин Миллер сделали эти выводы, опираясь на многолетнюю клиническую практику. Обычный разговор с больным человеком может привести к очень неприятным последствиям, если его собеседник не подготовлен.

Здесь нужно сделать уточнение, при каких обстоятельствах нужно держать "ухо востро". Если сосед, знакомый или дальний родственник начинает делиться подробностями своей "болячки", вольно или невольно происходит "перенос", или, как называют его психотерапевты, проекция болезни. Особенно она действует на людей с повышенным уровнем эмпатии, на внушаемых и чувствительных. Почему тогда врачи, ежедневно работающие с болезнями пациентов, не становятся жертвами "переноса"? У них есть профессиональный психологический блок, который вырабатывается годами.

Высокий эмоциональный тон

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Часто рассказы энергетически агрессивного человека сопровождаются охами и причитаниями, которые сочетаются с приёмами бытового гипноза. Включаются жалобные нотки, ноющие модуляции, мантрообразные повторяющиеся образы. Таким образом болезнь синхронизируется, записывается на подкорку "жертвы". Самое опасное, что информация передаётся на уровне бессознательного, то есть человек, попавший под струю неотфильтрованного эмоционального потока, не отдаёт себе отчёта в происходящем. Здесь как нигде пригодятся фразы "мне некогда слушать", "сочувствую, скорейшего выздоровления". Чувство вины следует забросить куда подальше. Сначала исследователи считали, что такой метод программирования других на болезни и расстройства не работает, но затем исследователь из Колорадского университета Тор Вэйгер изучил данные функциональной магнитно-резонансной томографии у десятка "внушаемых" ранее пациентов. Позднее в одной из своих работ он написал, что ноцебо внушения действительно оказывает воздействие на клетки и биохимию организма человека.

Чувство жалости

Жалобщик может создать у слушателя сильный визуальный образ болезни, рассказать об интенсивности боли, характере сыпи, о том, какой у него кашель. Если нужно, ещё и проиллюстрирует рассказ, покажет поражённый участок на теле. Если он недавно пережил операцию, расскажет и об этом, о том, под каким наркозом лежал, как заживают швы, как, в общем-то, это всё неприятно. Уйдёт со спокойной совестью, откланявшись, но рассказ осядет в голове у впечатлительного человека и будет его преследовать. Некоторые люди делятся этим просто потому, что прошли через неприятный этап жизни и стремятся предостеречь других от сложностей, но люди "с гнильцой" будут стремиться использовать эти данные, чтобы подкосить оппонента или вызвать "адресное чувство жалости".

Как прекратить разговор

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Отсутствие возможности заставить собеседника замолчать — профессиональная проблема нескольких профессий. В такой ситуации могут оказаться парикмахер, таксист, мастер маникюра, бармен и любой другой, кому "можно присесть на уши". Некоторые люди любят поговорить с незнакомцами о своём "барахлящем здоровье", смертельно больном родственнике, плохой экологии, продуктах с ГМО и о том, какие "гадкие болячки" это всё сулит. Как выйти из патовой ситуации?

Американский психолог Лорен Эллой, известная своими исследованиями расстройства настроения, отмечала, что если нет желания терять клиента, то стоит переключаться на другие мысли во время его монолога. Такой приём поможет поставить виртуальный фильтр между говорящим и мозгом слушателя. Исследователи из Университета Филадельфии под руководством Эллой провели изучение ряда "внушённых" людей, после чего выяснилось, что долгие выслушивания разговоров о болезнях, проблемах и жизненных трудностях могут приводить к нарушению биохимии мозга. Учёные выяснили, что долгие и негативные рассуждения вредят работе экстрапирамидной системы, которая отвечает среди прочего за тонус мышц и то, что называют "жизненной энергией". Так что вечные жалобщики действительно отбирают у других людей энергию.

Как заставить человека думать о себе

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Исследователь народных традиций Владимир Даль описывал в своих работах ритуал "подклада", "переклада" или "относа". Сегодня он трансформировался в передачу съестного, хотя для современного столичного жителя это наверняка будет выглядеть дико. Бабушка, мучающаяся диабетом, может поделиться коробкой конфет со своими соседями: "Вот, подарили, а мне же нельзя". Может испечь пирог, нагрянуть с визитом, а заодно и вывалить порцию негативной информации. Съестное играет в концепции ноцебо ведущую роль. Так что ни под каким предлогом принимать "дары" нельзя.

Ухудшение самочувствия после разговора

В 2017 году на конференции TED была опубликована одна из самых исчерпывающих лекций о ментальном здоровье. Предприниматель Сангу Делль меньше чем за 10 минут разложил всё, что нужно знать о собственном комфорте, буквально по полочкам. Если кратко пересказать содержание его лекции, то вывод будет таким: тот, кто говорит о болезнях и проблемах, не думает о ментальном здоровье слушателя. Ему до него нет никакого дела, однако "перекладывание с больной головы на здоровую" может не проявиться сиюминутно, но выльется в длительную бессонницу, панические атаки, воспалительные процессы и многое другое.

Долгое время разговоры о болезнях были неотъемлемой частью small talk, или лёгкой необременительной беседы. Похоже, что на генетическом уровне от бабушек и дедушек передалось, что выслушивать разговоры о чужих болячках — норма. Это норма до определённого предела. Нельзя отказывать себе в праве на сочувствие. Это человеческое качество. Но личные границы нужно охранять. Если после такого разговора становится плохо, значит, деструктивный механизм начал работу. За сочувствие нельзя платить собственным здоровьем.

Если покопаться в медицинских исследованиях Гарварда и Принстона, можно встретить и другие интересные истории. Одной женщине соседка жаловалась на боли в копчике, из-за чего пришлось сделать операцию. Через три дня точно такие же боли посетили и её, из-за чего ей тоже потребовалась операция. Эффект ноцебо в действии. Исключений нет: если человек не врач, он вправе регулировать негативную информацию. Сочувствие не исключает права на психогигиену.

Иммунитет к психологическому прессингу

Всемирно известный индийский психиатр из Гарварда Викрам Патель на конференции TED рассказывал и про другие особенности психологического программирования. В частности, он отмечал, что сильные характером люди имеют свойство подавлять близких и друзей рассказами о своих болячках. Для чего это делается на самом деле, сказать трудно. По одной версии — для того, чтобы на фоне больных казаться здоровым и успешным, по другой — чтобы завоевать друзей и расположить к себе тех, кого ранее расположить было нельзя. Одно из важных заключений Пателя — психологические атаки разговорами про болезни, несчастья и проблемы понижают активность мозга, а вслед за этим начинаются и другие проблемы.

Авторы Евгений Самарин