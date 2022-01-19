Три знака зодиака, представительницы которых не могут без истерик

Зачастую девушек несправедливо называют истеричками, не учитывая тот факт, что они просто свободнее выражают свои эмоции. Но среди них встречаются действительно серьёзные скандалистки, рядом с которыми не выдержит ни один мужчина. Астролог Анна Зорина назвала Пятому каналу три самых страшных знака зодиака, от которых стоит держаться подальше. Так нервы будут целее.

Телец

Уровню драмы Тельца позавидуют все актёры шекспировского театра, потому что рыдать и заламывать руки рождённые под этой звездой умеют профессионально. Тельцы уже поняли, как добиться желаемого от мужчин, поэтому используют манипуляции и скандалы на полную катушку. Не все девушки этого знака зодиака прибегают к истерикам, но те, кто выбирают путь драмы, часто остаются одни. Страсть к громким ссорам Телец может легко побороть при помощи терапии, но станет ли это делать — большой вопрос.

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Лев

Представительницы данного знака зодиака очень беспокоятся о том, что о них подумают окружающие, и это становится поводом для регулярных истерик. Львицы каждый раз честно переживают нервный срыв, устраивая представления с криками и битой посудой. Остановить их просто невозможно, поэтому окружающие просто стоят в стороне и ждут, когда пройдёт буря в стакане воды. Хоть рождённые под этой звездой и скоры на скандал, отходят они так же быстро, поэтому им часто прощают все выходки.

Водолей