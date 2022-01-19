Bloomberg узнал о подготовке МИД Британии к переходу на кризисный режим из-за Украины

Власти Великобритании проинформировали сотрудников МИД страны (Форин-офис) о необходимости в кратчайшие сроки подготовиться к переходу на "кризисный режим" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, это означает, что дипломаты могут перераспределить работу над политикой в отношении России и Украины. Кроме того, "кризисный режим" может свидетельствовать о подготовке Лондоном ответа на возможную эскалацию, включая санкции и сдерживание.

"Это важнейшая работа по выстраиванию и защите нашего европейского региона", — цитирует Bloomberg сообщение, разосланное сотрудникам МИД.

Некоторые дипломаты, по данным агентства, уже работают над стратегическими коммуникациями и мерами на случай чрезвычайных ситуаций.