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Bloomberg узнал о подготовке МИД Британии к переходу на кризисный режим из-за Украины

Ранее подобные меры принимались при выводе войск из Афганистана и эвакуации граждан из-за вспышек коронавируса в различных странах.

18 января, 23:48

Здание МИД Великобритании © gov.uk

Власти Великобритании проинформировали сотрудников МИД страны (Форин-офис) о необходимости в кратчайшие сроки подготовиться к переходу на "кризисный режим" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, это означает, что дипломаты могут перераспределить работу над политикой в отношении России и Украины. Кроме того, "кризисный режим" может свидетельствовать о подготовке Лондоном ответа на возможную эскалацию, включая санкции и сдерживание.

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"Это важнейшая работа по выстраиванию и защите нашего европейского региона", — цитирует Bloomberg сообщение, разосланное сотрудникам МИД.

Некоторые дипломаты, по данным агентства, уже работают над стратегическими коммуникациями и мерами на случай чрезвычайных ситуаций.

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Ранее подобный режим вводился при выводе войск из Афганистана и эвакуации граждан из-за вспышек коронавируса в различных странах.

Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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