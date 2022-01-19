Bloomberg узнал о подготовке МИД Британии к переходу на кризисный режим из-за Украины
Ранее подобные меры принимались при выводе войск из Афганистана и эвакуации граждан из-за вспышек коронавируса в различных странах.
Здание МИД Великобритании © gov.uk
Власти Великобритании проинформировали сотрудников МИД страны (Форин-офис) о необходимости в кратчайшие сроки подготовиться к переходу на "кризисный режим" из-за опасений эскалации кризиса вокруг Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
По его словам, это означает, что дипломаты могут перераспределить работу над политикой в отношении России и Украины. Кроме того, "кризисный режим" может свидетельствовать о подготовке Лондоном ответа на возможную эскалацию, включая санкции и сдерживание.
"Это важнейшая работа по выстраиванию и защите нашего европейского региона", — цитирует Bloomberg сообщение, разосланное сотрудникам МИД.
Некоторые дипломаты, по данным агентства, уже работают над стратегическими коммуникациями и мерами на случай чрезвычайных ситуаций.
Ранее подобный режим вводился при выводе войск из Афганистана и эвакуации граждан из-за вспышек коронавируса в различных странах.
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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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