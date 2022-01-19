Советник Байдена Салливан заявил о готовности США продолжать с РФ диалог по безопасности

Власти США готовы продолжать переговоры с РФ по вопросам безопасности и считают, что в этом вопросе существуют возможности достичь прогресса. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил помощник президента страны Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы готовы, если Россия хочет двигаться вперёд по пути дипломатии, и мы выдвинули некоторые идеи и предложения, чтобы они их рассмотрели, и мы готовы продолжать обсуждение", — отметил он.

При этом Салливан добавил, что "Москве необходимо будет принять собственные решения в этом вопросе".

"С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путём дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнёры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию", — поведал советник Байдена.