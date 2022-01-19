Советник Байдена Салливан заявил о готовности США продолжать с РФ диалог по безопасности
По мнению американских властей, в данном вопросе существуют возможности для значительного прогресса.
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Власти США готовы продолжать переговоры с РФ по вопросам безопасности и считают, что в этом вопросе существуют возможности достичь прогресса. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил помощник президента страны Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Мы готовы, если Россия хочет двигаться вперёд по пути дипломатии, и мы выдвинули некоторые идеи и предложения, чтобы они их рассмотрели, и мы готовы продолжать обсуждение", — отметил он.
При этом Салливан добавил, что "Москве необходимо будет принять собственные решения в этом вопросе".
"С моей точки зрения, существуют возможности для значительного прогресса в разрешении путём дипломатии важнейших вопросов европейской безопасности, которые заслуживают тщательного рассмотрения. США, Россия, НАТО, ЕС и другие партнёры в Европе могут сесть за стол переговоров, проработать их и прийти к взаимопониманию", — поведал советник Байдена.
Ранее Салливан заявил, что США видят снижение числа кибератак на фоне контактов Байдена и президента России Владимира Путина.
Напомним, 10 января в Женеве прошли консультации России и США. Переговоры продолжались семь с половиной часов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков охарактеризовал беседу как сложную, долгую, но при этом очень профессиональную и глубокую, "без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы". Тем не менее представитель Госдепа на консультациях в Женеве отказалась "закрывать дверь в НАТО для какой-либо страны". По словам Венди Шерман, политика открытых дверей всегда была центральной для альянса. По этому пункту они не достигли понимания во время беседы с Рябковым.
12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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