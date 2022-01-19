В Ингушетии семья роженицы обвиняет врачей перинатального центра в том, что они искалечили их родственницу. Видео SHOT

В Назрани (Ингушетия) семья роженицы обвиняет врачей перинатального центра в том, что они искалечили их родственницу, после чего та впала в кому. Второй месяц родные 35-летней Мадины Аушевой пытаются найти виновных в том, что с ней случилось. Об этом пишет SHOT.

29 ноября женщина родила шестого ребёнка. По словам родственников, мальчик появился на свет здоровым, а вот у Мадины началось кровотечение. Но, несмотря на жалобы, к роженице якобы всю ночь никто не подходил. Утром состояние женщины ухудшилось, врачи приняли решение прооперировать её. Утверждается, что операцию медики провели без анестезии, при этом случайно проткнув матку. После этого врачи решили удалить повреждённый орган. К тому моменту Аушева потеряла уже много крови. Во время ампутации у неё дважды останавливалось сердце, а потом женщина впала в кому.

Уточняется, что только на 46-й день после случившегося Мадину перевели в Ингушскую клиническую республиканскую больницу. Сейчас в ситуации разбирается прокуратура. Врачи и персонал полностью отрицают свою вину в произошедшем.