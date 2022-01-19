ИКАО: Самолёт Ryanair с Протасевичем посадили в Минске на основе ложной информации

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в прошлом году на основе ложной информации о минировании. При этом ИКАО не стала приписывать распространение неверных данных какому-либо государству.

"Поскольку ни бомба, ни свидетельство её существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным", — говорится в отчёте организации, который разослали её участникам.

Также отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтрё.