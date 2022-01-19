ИКАО: Самолёт Ryanair с Протасевичем посадили в Минске на основе ложной информации
При этом организация не стала приписывать распространение неверных данных о минировании какому-либо государству.
Самолёт авиакомпании Ryanair, совершивший экстренную посадку в Минске, прибыл в Вильнюс. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) пришла к выводу, что самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске в прошлом году на основе ложной информации о минировании. При этом ИКАО не стала приписывать распространение неверных данных какому-либо государству.
"Поскольку ни бомба, ни свидетельство её существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным", — говорится в отчёте организации, который разослали её участникам.
Также отмечается, что передача ложной информации противоречит положениям конвенции Монтрё.
Ранее сообщалось, что запись самописцев самолёта Ryanair с решением следовать в Минск не сохранилась. Всё потому, что экипаж после посадки воздушного судна в республике не выключил регистратор, объяснил глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артём Сикорский.
Напомним, что 23 мая 2021 года лайнер Boeing 737-800 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. После приземления был задержан сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, информация об угрозе взрыва не подтвердилась. Затем в Белоруссии возбудили дело из-за ложного сообщения о минировании самолёта. Вместе с Протасевичем на борту находилась его девушка, россиянка Софья Сапега, её также задержали. После обоих отпустили под домашний арест. 8 декабря гражданке РФ было предъявлено окончательное обвинение — по четырём статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
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