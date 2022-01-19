Пашинян выиграл суд против Армении в ЕСПЧ по делу о приговоре в 2010 году

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он обращался в ЕСПЧ в связи с уголовным преследованием после демонстраций в Ереване в 2008 году.

ЕСПЧ постановил, что приговор Пашиняну нарушил статьи 5 и 11 Европейской конвенции по правам человека — о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на свободу мирных собраний.

"Мирные участники [протестов] не должны привлекаться к ответственности за предосудительные действия, которые совершают другие", — подчёркивается в вердикте суда.