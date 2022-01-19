Пашинян выиграл суд против Армении в ЕСПЧ по делу о приговоре в 2010 году
12 лет назад его осудили на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Facebook / nikol.pashinyan
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он обращался в ЕСПЧ в связи с уголовным преследованием после демонстраций в Ереване в 2008 году.
ЕСПЧ постановил, что приговор Пашиняну нарушил статьи 5 и 11 Европейской конвенции по правам человека — о праве на свободу и личную неприкосновенность и праве на свободу мирных собраний.
"Мирные участники [протестов] не должны привлекаться к ответственности за предосудительные действия, которые совершают другие", — подчёркивается в вердикте суда.
В 2008 году Пашинян активно участвовал в протестах, которые начались после победы на выборах президента действующего лидера Сержа Саргсяна. Пашиняна объявили в розыск, он год скрывался от полиции. В 2009 году политик сдался властям, в 2010-м его приговорили к семи годам заключения по делу об организации массовых беспорядков. Однако в 2011 году Пашиняна амнистировали в честь 20-летия Армении.
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