ТАСС: В России разрабатывается первый беспилотный противолодочный торпедоносец
Как уточняется, после обнаружения вражеской подлодки беспилотная система самостоятельно сможет идентифицировать цель и принять решение о пуске снаряда.
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Для Военно-морского флота (ВМФ) России разрабатывается беспилотный торпедный катер, который способен в автономном режиме обнаруживать и уничтожать подводные лодки противника в дальней морской зоне и в арктических широтах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Сейчас в инициативном порядке ведётся разработка беспилотного катера, основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды", — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что данный катер сможет действовать как в автономном режиме, так и управляться немногочисленным экипажем, а также дистанционно контролироваться с помощью операторов из берегового центра или с борта корабля-носителя. Также предусматривается арктический вариант торпедоносца с усиленным корпусом для плавания в битом льду, подчеркнул источник.
"С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота", — добавил он.
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По его словам, длина беспилотного катера составит 14 метров, он будет способен развивать скорость более 35 узлов, двигаться при волнении моря до 6 баллов и функционировать более трёх дней без дозаправки. Боезапас составит две универсальные электрические торпеды калибром 533 мм.
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