ТАСС: В России разрабатывается первый беспилотный противолодочный торпедоносец

Для Военно-морского флота (ВМФ) России разрабатывается беспилотный торпедный катер, который способен в автономном режиме обнаруживать и уничтожать подводные лодки противника в дальней морской зоне и в арктических широтах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас в инициативном порядке ведётся разработка беспилотного катера, основным предназначением которого является поиск и уничтожение подлодок противника в автономном режиме. После обнаружения вражеской лодки беспилотная система будет самостоятельно идентифицировать цель и принимать решение на пуск торпеды", — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что данный катер сможет действовать как в автономном режиме, так и управляться немногочисленным экипажем, а также дистанционно контролироваться с помощью операторов из берегового центра или с борта корабля-носителя. Также предусматривается арктический вариант торпедоносца с усиленным корпусом для плавания в битом льду, подчеркнул источник.

"С помощью нескольких роботов-торпедоносцев можно будет без привлечения основных противолодочных сил оперативно развернуть временный противолодочный рубеж в районе боевого патрулирования группировки кораблей ВМФ или усилить оборону в пунктах базирования флота", — добавил он.

По его словам, длина беспилотного катера составит 14 метров, он будет способен развивать скорость более 35 узлов, двигаться при волнении моря до 6 баллов и функционировать более трёх дней без дозаправки. Боезапас составит две универсальные электрические торпеды калибром 533 мм.