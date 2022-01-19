Выстрел из-за угла: Что известно о сверхсекретном танке НАТО "Чёрная пантера" Уникальная боевая машина, созданная в Южной Корее, сейчас проходит цикл зимних испытаний в Норвегии. Если военных устроят её характеристики, то "Чёрная пантера" сменит в войсках немецкие "Леопарды", служившие силам НАТО на севере верой и правдой много лет. 18 января, 21:40 Танк К2 "Чёрная пантера". Фото © Flickr / Republic of Korea Armed Forces

Самый секретный танк в мире, который стреляет из-за угла

Южнокорейская компания Hyundai Rotem начала разрабатывать свой перспективный танк практически одновременно с российскими оружейниками. Принципиальных различий в подходах, согласно первым утечкам информации, не просматривалось. Однако местные эксперты критиковали южнокорейскую армию за то, что она создаёт "танк будущего по вчерашним технологиям". Разработкой новой машины озаботились в середине 1990-х. Примерно в тот же момент, когда о подобной бронетехнике начали говорить в России.

К середине нулевых (спустя 11 лет разработки) был сложен технологический облик новой машины: масса не более 60 тонн, высокая огневая мощь, хорошая подвижность и минимально возможный экипаж. Для последнего сделали особенно много. Для подачи в ствол боеприпасов создали автомат заряжания, расположенный в нише башни, автоматическую трансмиссию и систему управления огнём, которая позволяет оператору вооружения проводить разведку и вести бой одновременно.

Танк К2 "Чёрная пантера". Фото © Flickr / Republic of Korea Armed Forces

Особенностью новой машины стала система управления гидропневматической подвеской ISU, благодаря которой танк научился не только "ложиться" на брюхо, когда оказывается под обстрелом рядом со складками местности, но и "выглядывать" из-за угла. Эту особенность машины продемонстрировали за год до принятия танка на вооружение. Водитель опустил левую часть машины, и оператор вооружения смог произвести выстрел из "слепой зоны".

Танковый скальпель

Первоначально К2 планировали вооружить новой 140-миллиметровой пушкой стандарта НАТО. Но программа создания перспективного танкового орудия забуксовала, и в итоге корейский танк получил ту же пушку, что и немецкие "Леопарды", — 120-миллиметровое гладкоствольное орудие L55, созданное немецким концерном Rheinmetall и производимое в Южной Корее по лицензии. Вместе с пушкой появилась и новая боеукладка с 40 снарядами (кумулятивные снаряды НЕАТ, а также бронебойные APFSDS с сердечником из вольфрамового сплава).

Через некоторое время в арсенале К2 появились снаряды KSTAM. Их особенностью стало поражение цели в верхнюю полусферу. Так же, как это делает американский противотанковый комплекс "Джавелин" и израильский "Спайк". Эти снаряды (которые технически больше ракеты) считаются основным видом боеприпасов южнокорейского танка. Аналогичным оружием оснащён только танк Т-14 "Армата". В боекомплект к орудию калибра 152 миллиметра (оно может быть установлено опционально) включена специальная ракета с боевой частью повышенной мощности.

Танк К2 "Чёрная пантера". Фото © Flickr / Republic of Korea Armed Forces

Одной из главных особенностей К2 стал базовый для всех танков (если заказчик не пожелает его убрать) комплекс активной защиты, который до корейцев успешно и относительно массово применял только Израиль. Его разработчики построили на базе радиолокатора миллиметрового диапазона, датчиков облучения цели и специальных мини-ракет калибра 70 миллиметров со шрапнелью.

К2 против "Арматы"

Южнокорейский танк "Чёрная пантера" обогнал российскую "Армату" на несколько лет. Его приняли на вооружение в 2014 году, и лишь годом позднее первые танки Т-14 проехали по брусчатке Красной площади на Параде Победы. Тогда же эксперты начали критиковать танк за то, что "высокая технологичность" — это недостаток, который закроет машине путь к массовому производству. Пока с "Арматой" не произошло ничего плохого. Но и уникальные с точки зрения технологий корейские боевые машины своё место подыскивают с трудом — К2 считается самым дорогим основным боевым танком в мире. Его стоимость на сегодняшний день приближается к 12 миллионам долларов за максимально оснащённую конфигурацию.

Танки Т-14 "Армата". Фото © ТАСС / Сергей Бобылев / Пресс-служба Минобороны РФ

Стоимость "Арматы", по предварительным данным, вдвое меньше и едва достигает шести миллионов долларов за один танк, что в условиях глобальной конкуренции может сыграть на руку российским экспортёрам вооружений. Но есть одна проблема: "Армата" не поставляется на экспорт и не продаётся даже ближайшим соседям по ОДКБ и БРИКС. К2, в отличие от российской машины, напротив, предлагает "максимальное оснащение" всем желающим. При этом машину регулярно критикуют как за границей, так и на родине. Один из самых часто задаваемых вопросов — почему танк получился таким большим. Военный эксперт Алексей Тарасов поясняет, что на эффективность действий танковых соединений размеры машин не влияют.

Играют роль другие факторы. Например, современная связь, интеграция в единую тактическую сеть, возможность запускать, управлять БЛА, возможности разведки и маскировки, автономность и многое другое. Обычной надёжности и бронезащиты в таком случае становится недостаточно Алексей Тарасов Военный эксперт

"Прорыв" под угрозой

С учётом того что самый перспективный российский танк недоступен зарубежным покупателям, возникает вопрос: кто в ближайшем будущем станет конкурентом корейского супертанка? Пока выбор небогатый: немецкий Leopard в версиях 2A6 и 2А7, французский Leclerc, который считается одним из самых технологичных благодаря продвинутой системе управления огнём, и китайский Type 99, который то планируют отправлять на экспорт, то снова дорабатывают только для внутренних нужд. Из российских конкурентов на арене международного рынка может выступать только Т-90С, который считается "бестселлером оружейного рынка".

Танк К2 "Чёрная пантера". Фото © Flickr / Republic of Korea Armed Forces

Этот танк неплох по соотношению цены и качества, но будет ли достаточно аскетичного набора опций и отсутствия систем активной защиты в войнах будущего (для которых такие машины и покупаются), покажет время. Пока что Россия находится в числе лидеров по экспорту бронетехники. Однако если южнокорейский К2 победит в норвежском танковом тендере, то у традиционных покупателей бронетехники появятся вопросы. Но когда дело дойдёт до полевого (и даже обычного, в цеху) ремонта, то все вопросы могут отпасть. К примеру, обслуживание подвески танка K2 In-arm Suspension Unit, в которой каждый элемент управляется отдельно и даже может гасить отдачу выстрела, сильно затруднено в полевых условиях. Говоря простым языком, если машина будет подбита на поле боя, шансы потерять её навсегда вырастают практически до 100%.

Т-72 и Т-90 пора на пенсию?

Модернизированный Т-72Б3 образца 2016 года с дополнительной защитой. Фото © Vitaly V. Kuzmin

Как известно, в бой (даже в относительно вялый) отправляют не один танк, а подразделение. В этом смысле чем больше технологий будет использовано в машине, тем быстрее и эффективнее будет проведена войсковая операция. Это понимают и те, кто производит боевую технику, и те, кто покупает её на международных рынках. К примеру, в Индии в разгар пандемии озаботились тем, чтобы оснастить танки Т-72М1 Ajeya и Т-90С Bhishma вспомогательной силовой установкой (ВСУ). Она снижает заметность танка, поскольку позволяет заглушить основной двигатель в момент ведения стрельбы.

Результаты этого эксперимента неизвестны, однако в случае успешного завершения работ на модернизацию планировали потратить примерно 200 миллионов долларов. Современные танки "Армата", а также Т-90МС тоже оснащаются ВСУ, что вместе с продуманной эргономикой и системой доступа позволяет быстрее подготовить машину к бою. Это даёт возможность машинам с классической компоновкой конкурировать на мировых рынках, а перспективным танкам "Армата", в которых классические решения сочетаются с высокотехнологичными, стать ещё привлекательнее в глазах потенциальных покупателей.

Авторы Сергей Андреев