Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель впервые с октября 2014 года

Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,73% и достигла $89,02. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 04:48 мск.

В последний раз нефть Brent стоила больше 89 долларов за баррель в октябре 2014 года. Нефть марки WTI прибавила 1,65%, достигнув $88,95 за баррель.