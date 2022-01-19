Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель впервые с октября 2014 года
Рост стоимости составил 1,73%. Марка WTI подорожала 1,65%, достигнув $88,95 за баррель.
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Стоимость мартовского фьючерса нефти марки Brent на лондонской бирже ICE росла на 1,73% и достигла $89,02. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 04:48 мск.
В последний раз нефть Brent стоила больше 89 долларов за баррель в октябре 2014 года. Нефть марки WTI прибавила 1,65%, достигнув $88,95 за баррель.
В последние дни нефть дорожает до рекордных за семь лет показателей. Так, накануне цена барреля впервые с 2014 года поднялась до 87, а затем и 88 долларов. Как писал ранее Лайф, западные журналисты считают, что рост стоимости нефти связан с усилением геополитической напряжённости на Ближнем Востоке, в частности c атакой беспилотников хуситов на Абу-Даби, а также с ослаблением опасений по поводу влияния омикрон-штамма ковида на спрос.
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