Глава Минвостока назвал сроки принятия закона об особом налоговом режиме на Курилах

Закон о специальном налоговом режиме на Курилах могут принять этой весной, новый режим заработает сразу же. Об этом рассказал глава Минвостока Алексей Чекунков.

"Законопроект планируется рассмотреть [в Госдуме] в первом чтении в январе. Новый преференциальный режим заработает сразу после принятия закона в весеннюю сессию. Также будут внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса", — отметил он в интервью РИА "Новости".

По словам Чекункова, резидентов нового преференциального режима освободят от большинства налогов на 20 лет. Это земельный и транспортный налог, а также налог на прибыль и имущество.

"На территории Курильских островов будет введена свободная таможенная зона. При этом преференции не распространяются на производство подакцизных товаров, проекты добычи, переработки углеводородного сырья, проекты по вылову ценных видов ракообразных", — подчеркнул министр.