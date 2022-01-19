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Глава Минвостока назвал сроки принятия закона об особом налоговом режиме на Курилах

По словам Алексея Чекункова, резидентов нового преференциального режима освободят от большинства налогов на 20 лет.

19 января, 02:51

© Pixabay

Закон о специальном налоговом режиме на Курилах могут принять этой весной, новый режим заработает сразу же. Об этом рассказал глава Минвостока Алексей Чекунков.

"Законопроект планируется рассмотреть [в Госдуме] в первом чтении в январе. Новый преференциальный режим заработает сразу после принятия закона в весеннюю сессию. Также будут внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса", — отметил он в интервью РИА "Новости".

По словам Чекункова, резидентов нового преференциального режима освободят от большинства налогов на 20 лет. Это земельный и транспортный налог, а также налог на прибыль и имущество.

Трутнев: Закон об особом налоговом режиме на Курилах примут в ближайшее время

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"На территории Курильских островов будет введена свободная таможенная зона. При этом преференции не распространяются на производство подакцизных товаров, проекты добычи, переработки углеводородного сырья, проекты по вылову ценных видов ракообразных", — подчеркнул министр.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству к августу 2022 года обеспечить принятие поправок к Налоговому кодексу РФ о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Согласно поручению, новые организации, создаваемые на Курильских островах, не будут признаваться плательщиками налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество. Они смогут применять страховые взносы в размере 7,6% в течение десяти лет и пользоваться режимом свободной таможенной зоны.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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