Москвич объяснил, зачем за 100 тысяч продаёт бронь в загс на красивую февральскую дату

Житель Москвы решил за 100 тысяч рублей продать забронированное место на регистрацию брака 20 февраля 2022 года. Причиной его решения стала отмена собственной свадьбы. Об этом мужчина рассказал телеканалу "Москва 24".

Ранее Фёдор разместил объявление о продаже "красивой даты" заключения брака — 20.02.2022 — в Грибоедовском загсе Москвы. Мужчина отметил, что может предоставить документы, подтверждающие бронирование процедуры. Также он готов приехать вместе с покупателем в загс, отменить свою свадьбу и оформить на желающего освободившееся место. Цена вопроса — 100 тысяч рублей. Фёдор рассказал, что сначала планировал подарить дату друзьям, но они не захотели.

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"Просто у меня свадьба отменилась. Мне стало интересно, получится ли вообще продать дату, законно ли это вообще", — заявил мужчина.

Фёдор разместил объявление несколько дней назад, однако сделка пока что не состоялась. Но желающие есть, утверждает продавец.

В пресс-службе столичного Управления ЗАГС сообщили, что в Сети всё чаще начали появляться мошеннические объявления о продаже красивых дат для регистрации брака в феврале. Это связано с большим спросом на такие числа. При этом в пресс-службе подчеркнули, что невозможно забронировать дату регистрации брака для других заявителей.

"Процесс бронирования даты основывается на персонализированной подаче заявления о заключении брака, где указываются все данные жениха и невесты. Посетить отдел ЗАГС и поменять заявителей в заявлении по российскому законодательству не представляется возможным. В случае отказа от регистрации брака занятое место не освобождается, оно остаётся закреплённым за парой до назначенной даты регистрации", — сказали в управлении.