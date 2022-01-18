В Сети продают бронь в загсы за 200 тыс., пытаясь заработать на последней зеркальной дате этого века

Вариантов "красивых" дат множество — в Интернете даже есть специальные сайты, которые консультируют молодожёнов, когда будет лучше всего заключить союз. В 2022 году таких дней не так много, а одна дата и вовсе уникальная. Запоминаем — 22 февраля 2022 года. Её особенность в том, что она зеркальная, с какой стороны ни читай "22.02.2022" — будет одно и то же. Конечно же, желающих пожениться в этот день более чем достаточно. Сейчас записаться на 22 февраля уже невозможно, но есть варианты — и очень недешёвые.

Скриншот © Авито

В преддверии "последней зеркальной даты в этом веке" на сайтах объявлений начали появляться предложения о продаже записи на роспись в загсах по всей стране. "Продавцы" утверждают, что они уже всё забронировали и остаётся только переоформить на желающих. Цены варьируются от 35 до 250 тысяч рублей. А некоторые уклончиво отвечают, что о сумме можно договориться.

Скриншот © Авито