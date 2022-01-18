В Сети продают бронь в загсы за 200 тыс., пытаясь заработать на последней зеркальной дате этого века
Красивые даты — головная боль всех работников загсов и молодожёнов. Невесты и женихи стараются забить себе лучший день, надеясь, что это поможет им сохранить семью. И неважно, сколько это будет стоить...
Скриншот © Авито
Вариантов "красивых" дат множество — в Интернете даже есть специальные сайты, которые консультируют молодожёнов, когда будет лучше всего заключить союз. В 2022 году таких дней не так много, а одна дата и вовсе уникальная. Запоминаем — 22 февраля 2022 года. Её особенность в том, что она зеркальная, с какой стороны ни читай "22.02.2022" — будет одно и то же. Конечно же, желающих пожениться в этот день более чем достаточно. Сейчас записаться на 22 февраля уже невозможно, но есть варианты — и очень недешёвые.
Скриншот © Авито
В преддверии "последней зеркальной даты в этом веке" на сайтах объявлений начали появляться предложения о продаже записи на роспись в загсах по всей стране. "Продавцы" утверждают, что они уже всё забронировали и остаётся только переоформить на желающих. Цены варьируются от 35 до 250 тысяч рублей. А некоторые уклончиво отвечают, что о сумме можно договориться.
Скриншот © Авито
Стоит отметить, "продавцы зеркальных дат" особой креативностью не отличаются. Большинство объявлений от Калининграда до Владивостока опубликованы с идентичным текстом, так что узнать причину, как и почему молодожёны решаются отдать заветную запись в загсе — загадка. Стоит предупредить, что сейчас объявления появляются как грибы после дождя. Действительно ли продавцы просто молодожёны, которые решили подзаработать, или мошенники — узнать сложно. Главное — передавать деньги только после переоформления записи.
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