Под Тулой за 9,5 млн продают кота, единственная ценность которого — "связи с Путиным"

В самый разгар новогодних каникул на сайте объявлений "Авито" появился весьма интересный лот. Некий Владимир из Тульской области решил продать своего любимого кота, причём за весьма приличную сумму — 6,5 миллиона рублей! Ни слова про породу пушистика не сказано, так что единственное, почему за кота просят такие огромные суммы, — это его история. По словам автора объявления, однажды питомец побывал в руках у президента России!

Скриншот © Авито

Знакомство кота с Путиным, считает хозяин питомца Владимир, — делает его отличным вариантом "для коллекционеров". Цена на котика "со связями" за несколько дней возросла до 9,5 млн! Кроме того, автор объявления отметил, что может рассмотреть вариант обмена кота на автомобиль Mercedes-Benz E 200, японский мотоцикл Kawasaki Ninja 600 или даже целый дом, пишет "Тульская пресса".

Скриншот © Авито