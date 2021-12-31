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10 новогодних фотографий, которые заставят пожалеть, что у вас нет питомца... или нет

Встречать Новый год нужно обязательно в компании! И если никого с руками и ногами нет, можно обратиться за помощью к обладателям лапок и хвостов. Тогда праздники точно будут незабываемыми...

31 декабря, 08:15

Фото © Reddit / Bloody-August, 9999monkeys

"Они были просто обязаны испортить мне праздничное фото"

Фото © Reddit / ashostakovich

Фото © Reddit / ashostakovich

"Можете говорить что хотите, но ёлочки красивее я не видела"

Фото © Reddit / Bloody-August

Фото © Reddit / Bloody-August

"Кот решил помочь мне с ёлкой, но забрался повыше и тут же об этом пожалел"

Фото © Reddit / supercj926

Фото © Reddit / supercj926

"В честь праздников мама подарила мне и собаке парные пижамы"

Фото © Reddit / Tenten32321

Фото © Reddit / Tenten32321

"Моя работа на этом закончена"

Фото © Reddit / 9999monkeys

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Ничего необычного, просто наш кот Джет притаился в искусственной ёлке"

Фото © Reddit / Stripped_Sweater135

Фото © Reddit / Stripped_Sweater135

"Любимая игрушка моей собаки — Санта. Привезли её посмотреть на настоящего. Кажется, она в восторге"

Фото © Twitter / jjmontaldo

Фото © Twitter / jjmontaldo

"Наш Сэм, которого мы забрали из приюта несколько месяцев назад, встречает первый Новый год в своём доме"

Фото © Reddit / BioFusionz

Фото © Reddit / BioFusionz

"Пока что лучшая рождественская фотография моих котеек"

Фото © Reddit / HabitRage

Фото © Reddit / HabitRage

"У нас с женой нет детей, так что на украшенные гирляндами дома мы повезли смотреть нашего пса. Он был просто очарован"

Фото © Reddit / pacmaneatsfruit

Фото © Reddit / pacmaneatsfruit

У пушистиков, представленных выше, ещё много хвостатых и усатых приятелей, которые уже готовы отмечать изо всех сил. Их смешные фотографии в подборке Bored Panda.

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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