10 новогодних фотографий, которые заставят пожалеть, что у вас нет питомца... или нет

"Они были просто обязаны испортить мне праздничное фото"

Фото © Reddit / ashostakovich

"Можете говорить что хотите, но ёлочки красивее я не видела"

Фото © Reddit / Bloody-August

"Кот решил помочь мне с ёлкой, но забрался повыше и тут же об этом пожалел"

Фото © Reddit / supercj926

"В честь праздников мама подарила мне и собаке парные пижамы"

Фото © Reddit / Tenten32321

"Моя работа на этом закончена"

Фото © Reddit / 9999monkeys

"Ничего необычного, просто наш кот Джет притаился в искусственной ёлке"

Фото © Reddit / Stripped_Sweater135

"Любимая игрушка моей собаки — Санта. Привезли её посмотреть на настоящего. Кажется, она в восторге"

Фото © Twitter / jjmontaldo

"Наш Сэм, которого мы забрали из приюта несколько месяцев назад, встречает первый Новый год в своём доме"

Фото © Reddit / BioFusionz

"Пока что лучшая рождественская фотография моих котеек"

Фото © Reddit / HabitRage

"У нас с женой нет детей, так что на украшенные гирляндами дома мы повезли смотреть нашего пса. Он был просто очарован"

Фото © Reddit / pacmaneatsfruit