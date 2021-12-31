10 новогодних фотографий, которые заставят пожалеть, что у вас нет питомца... или нет
Встречать Новый год нужно обязательно в компании! И если никого с руками и ногами нет, можно обратиться за помощью к обладателям лапок и хвостов. Тогда праздники точно будут незабываемыми...
Фото © Reddit / Bloody-August, 9999monkeys
"Они были просто обязаны испортить мне праздничное фото"
Фото © Reddit / ashostakovich
"Можете говорить что хотите, но ёлочки красивее я не видела"
Фото © Reddit / Bloody-August
"Кот решил помочь мне с ёлкой, но забрался повыше и тут же об этом пожалел"
Фото © Reddit / supercj926
"В честь праздников мама подарила мне и собаке парные пижамы"
Фото © Reddit / Tenten32321
"Моя работа на этом закончена"
Фото © Reddit / 9999monkeys
"Ничего необычного, просто наш кот Джет притаился в искусственной ёлке"
Фото © Reddit / Stripped_Sweater135
"Любимая игрушка моей собаки — Санта. Привезли её посмотреть на настоящего. Кажется, она в восторге"
Фото © Twitter / jjmontaldo
"Наш Сэм, которого мы забрали из приюта несколько месяцев назад, встречает первый Новый год в своём доме"
Фото © Reddit / BioFusionz
"Пока что лучшая рождественская фотография моих котеек"
Фото © Reddit / HabitRage
"У нас с женой нет детей, так что на украшенные гирляндами дома мы повезли смотреть нашего пса. Он был просто очарован"
Фото © Reddit / pacmaneatsfruit
У пушистиков, представленных выше, ещё много хвостатых и усатых приятелей, которые уже готовы отмечать изо всех сил. Их смешные фотографии в подборке Bored Panda.
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