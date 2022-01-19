DPA: Генсек Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель поработать в ООН
Источники агентства считают, что бывшая глава немецкого правительства, скорее всего, откажется от работы в организации.
Ангела Меркель и Антониу Гутерриш © ТАСС / AP Photo / Jens Meyer
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель консультативную должность. Об этом сообщает агентство DPA и издание Politico.
Уточняется, что речь идёт об организации, занимающейся глобальными общественными благами. По данным СМИ, Гутерриш направил Меркель официальное письмо. Однако источники DPA считают, что экс-канцлер, скорее всего, откажется от работы в ООН. Politico уточняет, что в таком случае Меркель предложат другой пост — должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Напомним, в декабре 67-летняя Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, уступив его Олафу Шольцу. Президент России Владимир Путин направил ей телеграмму, в которой обратился к бывшему канцлеру на "ты". Позже лидер РФ позвонил Меркель и поблагодарил её за многолетнее сотрудничество.
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