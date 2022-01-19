DPA: Генсек Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель поработать в ООН

Уточняется, что речь идёт об организации, занимающейся глобальными общественными благами. По данным СМИ, Гутерриш направил Меркель официальное письмо. Однако источники DPA считают, что экс-канцлер, скорее всего, откажется от работы в ООН. Politico уточняет, что в таком случае Меркель предложат другой пост — должность исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата.