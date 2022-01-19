Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink. Видео © Twitter / SpaceX

Компания SpaceX во вторник запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 21:03 по местному времени (05:03 мск 19 января). В этот раз на низкую околоземную орбиту выведут 49 микроспутников.

Первая ступень ракеты ранее использовалась при девяти запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков.