Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке снайперов текущего сезона НХЛ
Всего девять голов осталось Ови, чтобы догнать чеха Яромира Ягра и войти в тройку лучших снайперов лиги за всю историю.
Александр Овечкин © ТАСС / AP
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона. Это произошло после того, как Ови отличился в матче регулярного чемпионата против "Виннипег Джетс".
Needed that #Gr8 goal pic.twitter.com/dWejXBAEJZ— Washington Capitals (@Capitals) January 19, 2022
Россиянин забросил шайбу в первом периоде, при этом его "Вашингтон" добыл победу в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, на счету Овечкина теперь 27 заброшенных шайб в сезоне. Он обогнал Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" (26). По системе гол+пас форвард также является лидером сезона (55 очков).
Напомним, 1 января Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За это время он уже обновил рекорд. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира российский хоккеист забил 757 голов. От чеха Яромира Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ, Ови отстаёт на 9 шайб. Первую строчку занимает Уэйн Гретцки, который уверен, что россиянин побьёт его рекорд — 894 гола.
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