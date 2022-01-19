Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке снайперов текущего сезона НХЛ

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона. Это произошло после того, как Ови отличился в матче регулярного чемпионата против "Виннипег Джетс".

Россиянин забросил шайбу в первом периоде, при этом его "Вашингтон" добыл победу в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, на счету Овечкина теперь 27 заброшенных шайб в сезоне. Он обогнал Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" (26). По системе гол+пас форвард также является лидером сезона (55 очков).