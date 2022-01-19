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Овечкин вышел в единоличные лидеры в гонке снайперов текущего сезона НХЛ

Всего девять голов осталось Ови, чтобы догнать чеха Яромира Ягра и войти в тройку лучших снайперов лиги за всю историю.

19 января, 03:31
<p>Александр Овечкин © ТАСС / AP</p>

Александр Овечкин © ТАСС / AP

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона. Это произошло после того, как Ови отличился в матче регулярного чемпионата против "Виннипег Джетс".

Россиянин забросил шайбу в первом периоде, при этом его "Вашингтон" добыл победу в овертайме со счётом 4:3. Таким образом, на счету Овечкина теперь 27 заброшенных шайб в сезоне. Он обогнал Леона Драйзайтля из "Эдмонтона" (26). По системе гол+пас форвард также является лидером сезона (55 очков).

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Напомним, 1 января Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За это время он уже обновил рекорд. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира российский хоккеист забил 757 голов. От чеха Яромира Ягра, занимающего третье место в списке лучших снайперов НХЛ, Ови отстаёт на 9 шайб. Первую строчку занимает Уэйн Гретцки, который уверен, что россиянин побьёт его рекорд — 894 гола.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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