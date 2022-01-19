Пожар в доме престарелых в Испании унёс жизнь не менее пяти человек
Пострадало ещё 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.
Пожар в доме престарелых в Испании © Twitter / @atirado_oc
В результате пожара в доме престарелых в городе Монкада (автономное сообщество Валенсия) погибло не менее пяти человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщает в "Твиттере" региональный координационный центр по чрезвычайным ситуациям и безопасности.
Трагический инцидент произошёл в ночь на среду, 19 января. Предварительно, в связи с возгоранием пострадало 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.
Причина пожара в настоящее время не установлена. Все обстоятельства выясняются, на месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси вспыхнул трёхэтажный химический завод. Огонь бушевал на складе фабрики, где хранятся химикаты.
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