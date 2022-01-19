Пожар в доме престарелых в Испании унёс жизнь не менее пяти человек

В результате пожара в доме престарелых в городе Монкада (автономное сообщество Валенсия) погибло не менее пяти человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщает в "Твиттере" региональный координационный центр по чрезвычайным ситуациям и безопасности.

Трагический инцидент произошёл в ночь на среду, 19 января. Предварительно, в связи с возгоранием пострадало 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.

Причина пожара в настоящее время не установлена. Все обстоятельства выясняются, на месте работают экстренные службы.