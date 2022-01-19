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Пожар в доме престарелых в Испании унёс жизнь не менее пяти человек

Пострадало ещё 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.

19 января, 03:52
<p>Пожар в доме престарелых в Испании © Twitter / <a href="https://twitter.com/jatirado_oc/status/1483631950170447872/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@atirado_oc</a></p>

Пожар в доме престарелых в Испании © Twitter / @atirado_oc

В результате пожара в доме престарелых в городе Монкада (автономное сообщество Валенсия) погибло не менее пяти человек, также есть пострадавшие. Об этом сообщает в "Твиттере" региональный координационный центр по чрезвычайным ситуациям и безопасности.

Трагический инцидент произошёл в ночь на среду, 19 января. Предварительно, в связи с возгоранием пострадало 11 человек, они отравились угарным газом и сейчас находятся в больнице.

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Причина пожара в настоящее время не установлена. Все обстоятельства выясняются, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси вспыхнул трёхэтажный химический завод. Огонь бушевал на складе фабрики, где хранятся химикаты.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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