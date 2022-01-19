В Красноярске эвакуируют все детсады из-за сообщений о минировании
А до этого в городе четыре дня подряд эвакуировали школы, причём 18 января дважды.
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В Красноярске эвакуируют все детские сады из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в главном управлении образования города.
"Все детские сады эвакуируют", — цитирует представителя управления ТАСС.
До этого в городе четыре дня подряд эвакуировали школы, причём 18 января дважды. По данным ГУ МВД РФ, во вторник были эвакуированы 122 школы.
Напомним, после новогодних каникул на протяжении нескольких дней поступают сообщения о минировании в школах, в основном в городах Урала и Дальнего Востока. Так, 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской области и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.
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