В Красноярске эвакуируют все детсады из-за сообщений о минировании

В Красноярске эвакуируют все детские сады из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в главном управлении образования города.

До этого в городе четыре дня подряд эвакуировали школы, причём 18 января дважды. По данным ГУ МВД РФ, во вторник были эвакуированы 122 школы.