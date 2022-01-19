НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Красноярске эвакуируют все детсады из-за сообщений о минировании

А до этого в городе четыре дня подряд эвакуировали школы, причём 18 января дважды.

19 января, 03:58

© Pixabay

В Красноярске эвакуируют все детские сады из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили в главном управлении образования города.

"Все детские сады эвакуируют", — цитирует представителя управления ТАСС.

В Хабаровске 70 школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

В Хабаровске 70 школ эвакуировали из-за сообщений о "минировании"

До этого в городе четыре дня подряд эвакуировали школы, причём 18 января дважды. По данным ГУ МВД РФ, во вторник были эвакуированы 122 школы.

Психолог Хорс объяснил, как подготовить детей к массовым эвакуациям

Психолог Хорс объяснил, как подготовить детей к массовым эвакуациям

Напомним, после новогодних каникул на протяжении нескольких дней поступают сообщения о минировании в школах, в основном в городах Урала и Дальнего Востока. Так, 12 января школы Екатеринбурга были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской области и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1