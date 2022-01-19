Индекс Мосбиржи в начале утренней сессии вырос на 0,34%
Накануне он упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года
© ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный
Российский рынок акций на открытии утренней сессии продемонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,34% — до 3340,39 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.
При этом к 07:03 мск индекс Мосбиржи перешёл к снижению и находился на отметке 3306,02 пункта (–0,69%).
Напомним, накануне индекс Мосбиржи упал ниже 3300 пунктов впервые с февраля 2021 года. Курс доллара же вырос до 76,47 рубля. Также Лайф писал, что цена нефти марки Brent 19 января превысила $89 за баррель впервые с октября 2014 года.
Комментариев: 0