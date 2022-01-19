Поменялись факторы влияния на курс валют: Что будет с рублём на следующей неделе На этой неделе нефть подорожала до рекордных отметок, а геополитическая напряжённость усилилась. При этом на валютном рынке разрушились привычные закономерности. Что ждёт курс рубля? 18 января, 21:40 Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Как долго будет дорожать нефть

Стоимость нефти на этой неделе побила многолетний рекорд. Цена на баррель Brent поднималась выше 88 долларов. Так дорого нефть не стоила с октября 2014 года. Вполне вероятно, что рост цен не остановится.

Нефть начала дорожать из-за данных о сокращении добычи в Ливии. Во вторник резкий скачок цен обусловлен новостями об атаке хуситов на нефтяные объекты в Арабских Эмиратах. Если выяснится, что в результате инцидента нанесён серьёзный урон сырьевой инфраструктуре страны или добыча нефти будет вынужденно снижаться, то это приведёт к продолжению роста котировок. Они будут приближаться к 90 долларам за баррель. Однако если инцидент будет быстро исчерпан, то цена нефти может начать снижаться до уровня 83–85 долларов за баррель. Такую оценку ситуации дала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Повышение цен на нефть связано со многими обстоятельствами. Так, во время пандемии и снижения спроса на углеводороды произошло сокращение добычи. И теперь по мере восстановления деловой активности в мире повышение потребности в нефти заметно опережает производство. Подливают масла в огонь гигантские денежные вливания в рынок от центробанков и бюджетов ведущих стран для стимулирования выхода из кризиса, поддержки бизнеса и населения. Часть этих денег идёт и на сырьевые рынки. Такое объяснение ситуации дал главный аналитик Teletrade Марк Гойхман.

— Нужно понимать, что на данном этапе предложение на нефтяном рынке не очень велико, а спрос на нефть растёт. Это связано с тем, что добыча увеличивается достаточно медленно. Если посмотреть на объём инвестиций в разведывательном бурении нефтегазовой отрасли, то можно понять, что они находятся на довольно низком уровне, — рассказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

Как может измениться курс рубля

Для рубля обычно рост стоимости нефти является позитивом, поддерживая национальную валюту. Но в данный момент геополитическая напряжённость вокруг Украины перевешивает. Рубль снижался к доллару и евро.

По словам Светланы Самойловой, цена нефти сейчас не является главным фактором для российской валюты. По её прогнозу, стоит ожидать дальнейшего ослабления рубля в диапазоне 77–78 рублей за доллар и выше 87 рублей за евро, поскольку в настоящее время политика больше всего определяет движение российского фондового рынка и валюты.

— Для рубля повышение нефтяных цен на такие величины выступает сильным поддерживающим фактором. Удорожание экспортных ресурсов даёт дополнительный приток валюты в страну, повышает доходы экспортёров и бюджета, золотовалютные резервы. Всё это сильный позитив для российской валюты. Однако в последние дни основные факторы воздействия на неё связаны с рисками обострения конфликта вокруг Украины, а также опасностей усиления антироссийских санкций. Эти негативные драйверы с лихвой перевешивают нефтяной позитив, — отметил Марк Гойхман.

Прежде всего поэтому рубль не укрепляется, а слабеет. Свою роль играет и усиление доллара в последние дни в мире в связи с ожиданием ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, повышения процентных ставок.

По словам Марка Гойхмана, динамика этих факторов (во многом малопредсказуемая) в основном и будет определять котировки рубля в ближайшие дни. В зависимости от обстоятельств доллар способен подняться к рубежу 77–78 рублей и выше или, наоборот, опуститься к более спокойному уровню — 74–75 рублей.

— Сейчас складывается ситуация полной неопределённости при очень высокой волатильности валют. Прогнозировать сложно на такой короткий период, но пока уровень 76 за доллар удерживают покупатели валют. До геополитической разрядки давление на рубль сохранится, а фактор нефти останется не у дел. Влияние нефти на рубль слабое. На рынке нарушены привычные корреляции. А фактор бюджетного правила в ещё большей степени давит на рубль. Минфин скупает рекордные объёмы валюты для пополнения ФНБ. Распродажи ОФЗ также не привносят спокойствия в курс нацвалюты, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

По словам Владимира Брагина, влияние на рубль оказывают такие события, как негативный новостной фон, а также то, что происходит сейчас на иностранных рынках, особенно действия ФРС по отношению к Центральному банку России. Если заглянуть за рамки этих событий, можно сказать, что макроэкономическая ситуация в России и состояние платёжного баланса довольно позитивно влияют на рубль. Аналитик считает, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться между 76 и 78 рублями.

Авторы Нина Важдаева