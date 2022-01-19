Опубликовано видео с издевательствами над заключёнными в омской колонии

Проект Gulagu.net опубликовал новую видеозапись с издевательствами над заключёнными. Утверждается, что очередной ролик был изъят из архива одной из колоний Омской области.

На кадрах несколько заключённых часами сидят на тумбочках и читают бумаги. Мужчины молчат, им запрещено говорить друг с другом. Иногда они встают по стойке смирно, если к ним заходит сотрудник учреждения. В описании к ролику правозащитники назвали происходящее "тоталитарной системой по подавлению воли".