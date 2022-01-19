Опубликовано видео с издевательствами над заключёнными в омской колонии
Правозащитники назвали происходящее на кадрах "тоталитарной системой подавления воли".
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Проект Gulagu.net опубликовал новую видеозапись с издевательствами над заключёнными. Утверждается, что очередной ролик был изъят из архива одной из колоний Омской области.
На кадрах несколько заключённых часами сидят на тумбочках и читают бумаги. Мужчины молчат, им запрещено говорить друг с другом. Иногда они встают по стойке смирно, если к ним заходит сотрудник учреждения. В описании к ролику правозащитники назвали происходящее "тоталитарной системой по подавлению воли".
Отмечается, что события на видео были запечатлены в период с 1 по 14 ноября 2021 года. Как утверждают представители правозащитного проекта, всё происходило в карантинном отряде, куда отправляют новичков.
Напомним, что в начале октября прошлого года в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области. Кроме того, суд заочно арестовал белоруса Сергея Савельева, слившего видеоархив с пытками. Его обвиняют в неправомерном доступе к информации во время нахождения в учреждении, её копирование и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ".
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