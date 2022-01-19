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"Я ситуацию так не оставлю": Волочкова хочет подать в суд на бортпроводника после скандала на рейсе с Мальдив в Москву

По словам балерины, "полсамолёта сидело без масок, а докопались до Волочковой". Знаменитость назвала эту ситуацию провокацией, ущербом деловой репутации и клеветой.

19 января, 05:37
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<p>Анастасия Волочкова со своим спутником Сергеем перед вылетом в Москву с Мальдив © Intsagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CY3a3KipK0v/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова со своим спутником Сергеем перед вылетом в Москву с Мальдив © Intsagram / volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд на стюарда после конфликта на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот". По её словам, именно бортпроводник спровоцировал скандал. Спутник Волочковой Сергей рассказал, с чего всё началось, пишет газета "Известия".

Волочкова отказалась надевать маску и устроила скандал на рейсе с Мальдив в Москву © SHOT

"Мы с Настей сидели в самолёте. Там было очень много детей, и все они подходили просто посидеть, пообщаться. Настя им подарки какие-то дарила. И в какой-то момент я принёс кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить", — поведал мужчина.

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Затем, по словам Сергея, к паре подошёл стюард по имени Иван. При этом член экипажа якобы держал в руках камеру и начал снимать происходящее. Бортпроводник начал высказывать претензии, что на Волочковой не было маски, хотя она была только приспущена, отметил спутник балерины. При этом, утверждает Сергей, 90% пассажиров тоже находились без защитных средств. Мужчина добавил, что стюард начал грубить, вытягивать на конфликт, дети испугались.

"Я Волочкова просто. Полсамолёта сидело без масок, докопались до Волочковой. Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана! Это провокация, ущерб моей деловой репутации, моё время, клевета", — заявила балерина.

По информации СМИ, в отделении полиции Волочкова со своим спутником провела около пяти часов, потом их отпустили.

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Напомним, ранее появилось видео конфликта. Сообщалось, что Анастасия Волочкова устроила скандал из-за нежелания надевать маску. По некоторым данным, он длился три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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