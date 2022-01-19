Балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд на стюарда после конфликта на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот". По её словам, именно бортпроводник спровоцировал скандал. Спутник Волочковой Сергей рассказал, с чего всё началось, пишет газета "Известия".

Волочкова отказалась надевать маску и устроила скандал на рейсе с Мальдив в Москву © SHOT

"Мы с Настей сидели в самолёте. Там было очень много детей, и все они подходили просто посидеть, пообщаться. Настя им подарки какие-то дарила. И в какой-то момент я принёс кофе и передал Насте, она спустила маску и начала его пить", — поведал мужчина.

Затем, по словам Сергея, к паре подошёл стюард по имени Иван. При этом член экипажа якобы держал в руках камеру и начал снимать происходящее. Бортпроводник начал высказывать претензии, что на Волочковой не было маски, хотя она была только приспущена, отметил спутник балерины. При этом, утверждает Сергей, 90% пассажиров тоже находились без защитных средств. Мужчина добавил, что стюард начал грубить, вытягивать на конфликт, дети испугались.

"Я Волочкова просто. Полсамолёта сидело без масок, докопались до Волочковой. Я ситуацию так не оставлю, я подам в суд на этого Ивана! Это провокация, ущерб моей деловой репутации, моё время, клевета", — заявила балерина.

По информации СМИ, в отделении полиции Волочкова со своим спутником провела около пяти часов, потом их отпустили.