СК РФ начал доследственную проверку по факту хищения "скифского золота"

Следователи СК РФ начали доследственную проверку по факту хищения коллекции "скифского золота", принадлежащей четырём музеям Крыма. Об этом в среду заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Следственным комитетом (России. — Прим. Лайфа) проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как "скифское золото", — приводит его слова ТАСС.

По словам Молохова, следователи опрашивают тех, кто причастен к вывозу "скифского золота" из Крыма, и выясняют главный вопрос: что было предпринято для того, чтобы вернуть золото, и достаточно ли было этих мер?