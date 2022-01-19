СК РФ начал доследственную проверку по факту хищения "скифского золота"
Следователи опрашивают тех, кто причастен к вывозу изделий с территории полуострова, и выясняют главный вопрос: что было предпринято для того, чтобы вернуть ценные предметы?
"Скифское золото" © ТАСС / AP
Следователи СК РФ начали доследственную проверку по факту хищения коллекции "скифского золота", принадлежащей четырём музеям Крыма. Об этом в среду заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Следственным комитетом (России. — Прим. Лайфа) проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как "скифское золото", — приводит его слова ТАСС.
По словам Молохова, следователи опрашивают тех, кто причастен к вывозу "скифского золота" из Крыма, и выясняют главный вопрос: что было предпринято для того, чтобы вернуть золото, и достаточно ли было этих мер?
Ранее в Крыму раскрыли способ возвращения "скифского золота" России. На полуострове считают, что для этого необходимо изменить тактику в судебном процессе. При этом на деле, как там указали, речь идёт уже о споре между государствами, а не музеями.
Как сообщал Лайф, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
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