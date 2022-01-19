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Финансист Переславский объяснил, какие купюры лучше не хранить

Также специалист дал совет, как справиться с макроэкономическими рисками.

19 января, 04:49

© Pixabay

Хранить дома банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов сейчас относительно опасно. Об этом заявил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

По словам эксперта, 500 евро стали изымать из оборота в Европе в 2019 году, в 2016-м их и вовсе перестали выпускать. Рано или поздно с этой банкнотой возникнут проблемы в европейских странах. Их и сейчас не слишком охотно обслуживают, также теоретически могут возникнуть вопросы относительно происхождения денег.

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"Причина — в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того, их часто используют для хранения в сейфах или ячейках", объяснил Переславский в беседе с "Праймом".

Финансист добавил, что банкноту номиналом 100 долларов часто подделывают. Эксперт рекомендует прогнать деньги через валютный счёт, чтобы наверняка знать, что купюры подлинные. Кроме мошеннических рисков есть и макроэкономические, например инфляция, которая касается денег любого номинала. Чтобы защититься от неё, можно вложить сбережения, например в евробонды, подытожил специалист.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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