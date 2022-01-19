Родные пропавшей под Волгоградом школьницы считают, что её похитили
Бабушка девятиклассницы даже обращалась к экстрасенсу, чтобы узнать, где находится внучка.
Айлита Ли. Фото © Matgs.ucoz.net
19 января начались седьмые сутки с того момента, как пропала 15-летняя девочка в селе Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области. Мама и бабушка Айлиты Ли верят, что она жива, однако считают, что девятиклассницу похитили и насильно удерживают. Об этом пишет v1.ru.
Бабушка Айлиты считает, что за преступлением стоит ранее судимый житель деревни. По её словам, сейчас мужчина скрывается.
"А рассказала нам о нём знакомая из Ставропольского края. Она из новостей узнала, что пропала моя внучка. Пошла к очень хорошей ясновидящей, которая уже многим людям помогла. От неё-то и узнали всё о преступнике. Это мужчина, который хорошо нас знает. Невысокого роста, плотного телосложения, около 40 лет, и он в нашей деревне как главарь банды", — сказала женщина.
Напомним, что 13 января 15-летняя Айлита Ли ушла в школу, но на занятиях так и не появилась. Домой она также не вернулась.
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