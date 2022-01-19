Юрист Спиридонова рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году

Индексация зарплаты должна быть гарантирована всем гражданам, работающим по трудовому договору, поскольку она сама по себе является государственной гарантией по оплате труда. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Правовое регулирование не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что её механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора", — отметила Спиридонова.

При этом юрист подчеркнула, что Трудовой кодекс РФ не предусматривает единую индексацию зарплаты для всех. По словам Спиридоновой, если предприятие не получает деньги из бюджета, то работодатель вправе самостоятельно устанавливать порядок и условия индексации, включая её размер и периодичность. Кроме того, коммерческие компании могут определять в том числе и коэффициент индексации, добавила юрист.