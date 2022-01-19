Россия сократила вложения в гособлигации США

В ноябре 2021 года Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США до 2,4 млрд долларов после 3,7 млрд долларов на начало месяца. Такие данные следуют из отчётности американского Министерства финансов.

Так, доля долгосрочных облигаций сократилась до 101 млн долларов, объём краткосрочных снизился до 2,308 млрд долларов. Сокращение вложений продолжается с 2018 года. Отмечается, что тогда Россия владела американскими гособлигациями на 96 млрд долларов.

На сегодняшний день крупнейшими держателями ценных бумаг Казначейства США являются Япония и Китай, которые владеют облигациями на суммы 1,34 и 1,081 трлн долларов соответственно.