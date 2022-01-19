Россия сократила вложения в гособлигации США
Крупнейшими держателями американских ценных бумаг на сегодняшний день являются Япония и Китай.
Фото © Pixabay
В ноябре 2021 года Россия снизила вложения в государственные ценные бумаги США до 2,4 млрд долларов после 3,7 млрд долларов на начало месяца. Такие данные следуют из отчётности американского Министерства финансов.
Так, доля долгосрочных облигаций сократилась до 101 млн долларов, объём краткосрочных снизился до 2,308 млрд долларов. Сокращение вложений продолжается с 2018 года. Отмечается, что тогда Россия владела американскими гособлигациями на 96 млрд долларов.
На сегодняшний день крупнейшими держателями ценных бумаг Казначейства США являются Япония и Китай, которые владеют облигациями на суммы 1,34 и 1,081 трлн долларов соответственно.
В декабре Лайф писал, что Россия вновь сократила объём инвестиций в гособлигации США. Москва продала бумаги на общую сумму 198 млн долларов, портфель снизился до 3,72 млрд.
Лента новостей
"Я ситуацию так не оставлю": Волочкова хочет подать в суд на бортпроводника после скандала на рейсе с Мальдив в Москву
сегодня в 05:37
Юрист Спиридонова рассказала, кому обязаны повысить зарплату в 2022 году
сегодня в 05:21
СК РФ начал доследственную проверку по факту хищения "скифского золота"
сегодня в 05:06
Комментариев: 0