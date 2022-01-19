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Эксперты проекта "Мошеловка" предупредили о тысячах вредоносных ссылок в рекламе Google

Они содержат ссылки на фейковые финансовые организации и другие поддельные ресурсы, а также на заражённые веб-адреса.

19 января, 06:01

© Pixabay

Реклама в российском сегменте поисковой системы Google содержит большое количество вредоносных ссылок, часть из которых ведёт на поддельные сайты банков и их личные кабинеты. Об этом рассказали эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Мошеловка", пишет РИА "Новости".

Они напомнили, что реклама строится для конкретного пользователя, в зависимости от его запросов. Робот анализирует служебные файлы браузера и видит запросы. Если происходят регулярные запросы по сайтам банков, то в рекламе выставляется реклама банков. Однако в поисковой системе Google фильтрация отсутствует.

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Кроме того, эксперты обнаружили в рекламе в поисковике ссылки на фейковые финансовые организации и другие поддельные ресурсы, а также на заражённые веб-адреса.

"Точное количество вредоносных ссылок в российском сегменте рекламного сервиса Google установить не удалось. Однако эксперты предполагают, что счёт идёт на тысячи", — отмечают в проекте "Мошеловка".

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Все ссылки сразу передаются в ФинЦЕРТ Банка России, который совместно с прокуратурой их тут же блокирует. Однако на следующий день в "Мошеловку" поступают новые жалобы на ту же самую рекламу, но уже с обновлёнными адресами фишинговых ссылок, заявили в ОНФ.

Ранее суд в Москве оштрафовал Google ещё на четыре миллиона за неудаление запрещённого контента.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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