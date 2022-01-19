Посол Украины Мельник обвинил Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО

Украине срочно необходимы немецкие военные корабли и современные системы противовоздушной обороны, заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник. По его словам, вопрос поставки вооружений остаётся на повестке дня в отношениях двух стран.

"В первую очередь речь идёт о немецких военных кораблях, одних из лучших в мире, которые срочно нужны нам для защиты протяжённого побережья Чёрного и Азовского морей. Также существует огромная потребность в самых современных системах ПВО, которые производят немецкие оборонные компании", — сообщил он в беседе с агентством DPA.

Однако, по мнению Мельника, ФРГ не хватает "политической воли" на поставку вооружений Украине, и это "вызывает сожаление". Дипломат призвал Германию взять пример с Великобритании, которая приняла решение поставить Киеву противотанковое вооружение.