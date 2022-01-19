Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве из-за загоревшейся ёлки

Актриса Вера Воронкова, снимавшаяся в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов", попала в реанимацию в Москве. Об этом сообщает SHOT .

Около полуночи в двухкомнатной квартире 56-летней артистки на проспекте Мира загорелась ёлка. В этот момент дома находились сама Воронкова и её 14-летняя дочь. Их госпитализировали. У Воронковой — ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом.