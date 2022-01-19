Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве из-за загоревшейся ёлки
В этот момент дома находились сама артистка и её 14-летняя дочь. У Воронковой — ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом.
Вера Воронкова © kino-teatr.ru
Актриса Вера Воронкова, снимавшаяся в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов", попала в реанимацию в Москве. Об этом сообщает SHOT.
Около полуночи в двухкомнатной квартире 56-летней артистки на проспекте Мира загорелась ёлка. В этот момент дома находились сама Воронкова и её 14-летняя дочь. Их госпитализировали. У Воронковой — ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом.
По предварительным данным, причина пожара — замыкание проводки на ёлочной гирлянде.
А в ноябре похожая страшная история произошла с певицей Мариной Хлебниковой: она сильно пострадала во время пожара в её московской квартире на улице Ратной. Пожарные и полицейские вынесли Хлебникову уже в бессознательном состоянии. Певицу отправили в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. 11 января Хлебникова сообщила о выписке.
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