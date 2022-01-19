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Актриса Вера Воронкова попала в реанимацию в Москве из-за загоревшейся ёлки

В этот момент дома находились сама артистка и её 14-летняя дочь. У Воронковой — ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом.

19 января, 06:19
<p>Вера Воронкова © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/871/foto/261693/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Вера Воронкова © kino-teatr.ru

Актриса Вера Воронкова, снимавшаяся в сериалах "Марш Турецкого", "Каменская-4", "Журов", попала в реанимацию в Москве. Об этом сообщает SHOT.

Около полуночи в двухкомнатной квартире 56-летней артистки на проспекте Мира загорелась ёлка. В этот момент дома находились сама Воронкова и её 14-летняя дочь. Их госпитализировали. У Воронковой — ожог верхних дыхательных путей, у девочки — отравление угарным газом.

По предварительным данным, причина пожара — замыкание проводки на ёлочной гирлянде.

Марине Хлебниковой перед выпиской сделали первую пересадку кожи

Марине Хлебниковой перед выпиской сделали первую пересадку кожи

А в ноябре похожая страшная история произошла с певицей Мариной Хлебниковой: она сильно пострадала во время пожара в её московской квартире на улице Ратной. Пожарные и полицейские вынесли Хлебникову уже в бессознательном состоянии. Певицу отправили в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. 11 января Хлебникова сообщила о выписке.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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