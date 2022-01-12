Марине Хлебниковой перед выпиской сделали первую пересадку кожи
Сейчас артистка вся перебинтована и носит специальное бельё — так медики защищают ожоги и раны после операции от возможных осложнений.
56-летняя Марина Хлебникова наконец-то оказалась дома после двух месяцев лечения в больнице, но состояние её далеко от идеального. Перед выпиской звезде 90-х сделали первую пересадку кожи, а потому артистка вся замотана в бинты и вынуждена носить специальное бельё. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал источник, который видел фото певицы, пострадавшей от пожара.
"Она перебинтована абсолютно вся: голова, руки. Ей должны бельё привезти, чтобы прикрыть раны от ожогов и операций — ей пересадили кожу, где возможно было. Она передвигается на ходунках", — признался источник журналистам. Также он отметил, как тяжело было Хлебниковой в первое время после комы. Артистка никак не могла общаться с окружающими: говорить из-за ожога дыхательных путей у неё не получалось, а печатать и писать не позволяли обожжённые руки. Лишь позже стало проще, когда горло восстановилось — так звезда могла говорить с врачами и записывать голосовые сообщения родным и близким.
Сейчас Марина Хлебникова находится у друзей, куда медики отпустили её только при условии строгого соблюдения всех предписаний. Вернуться в свою любимую квартиру артистка пока не может — та сильно пострадала при пожаре, который случился в ноябре 2021 года. Андрей Малахов даже открыл сбор средств для восстановления жилища звезды, куда пообещали вложиться многие коллеги из шоубиза.
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