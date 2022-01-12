Марине Хлебниковой перед выпиской сделали первую пересадку кожи

56-летняя Марина Хлебникова наконец-то оказалась дома после двух месяцев лечения в больнице, но состояние её далеко от идеального. Перед выпиской звезде 90-х сделали первую пересадку кожи, а потому артистка вся замотана в бинты и вынуждена носить специальное бельё. Об этом телеканалу "Звезда" рассказал источник, который видел фото певицы, пострадавшей от пожара.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

"Она перебинтована абсолютно вся: голова, руки. Ей должны бельё привезти, чтобы прикрыть раны от ожогов и операций — ей пересадили кожу, где возможно было. Она передвигается на ходунках", — признался источник журналистам. Также он отметил, как тяжело было Хлебниковой в первое время после комы. Артистка никак не могла общаться с окружающими: говорить из-за ожога дыхательных путей у неё не получалось, а печатать и писать не позволяли обожжённые руки. Лишь позже стало проще, когда горло восстановилось — так звезда могла говорить с врачами и записывать голосовые сообщения родным и близким.

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official