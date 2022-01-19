Момент удара молнии в самолёт "Уральских авиалиний" в Сочи попал на видео. Видео © VK / Александра Фещук

Пассажирка самолёта "Уральских авиалиний", в который при посадке в Сочи ударила молния, опубликовала в соцсетях видео с моментом вспышки. Это произошло в начале полёта, отметила девушка.

На фоне мутного неба видно, как в один миг ударила молния: яркая вспышка полностью озарила летящий самолёт. Девушка написала, что "это произошло на 1-й минуте 17-й секунде от начала взлёта".

"Мы только начали взлетать, попали в тучу. Стало ничего не видно. Произошла резкая вспышка и типа щелчка что-то — странное и сильное. Там даже девочки вскрикнули. Все перепугались, а потом нормально дальше полетели", — рассказала автор видео в беседе с телеграм-каналом SHOT.