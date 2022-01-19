Полиция перекроет движение в Алма-Ате из-за антитеррористической операции
Жителей города призывают отнестись к этим мерам с пониманием, скорректировать свои маршруты и соблюдать ПДД.
Фото © LIFE / Антон Старков
Движение транспорта по некоторым улицам Алма-Аты временно перекроют из-за проведения антитеррористической операции. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.
"В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай Хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай Батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе Би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях", — предупредили в полиции.
Жителей Алма-Аты призывают отнестись к этим мерам с пониманием, скорректировать свои маршруты и соблюдать ПДД.
Напомним, 2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые переросли в погромы. ОДКБ направила миротворческие силы на поддержание порядка в стране. 13 января миссия успешно завершилась. В ходе протестов в стране погибло не менее 225 человек. Ранее Лайф писал, что после погромов в Казахстане в руках радикалов может оказаться биологическое оружие. Где и как могут использовать материалы, похищенные из разгромленной американской лаборатории в Алма-Ате, и кто предотвратит возможные теракты — неизвестно.
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