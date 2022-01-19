Полиция перекроет движение в Алма-Ате из-за антитеррористической операции

"В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай Хана от улицы Макатаева до улицы Богенбай Батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе Би от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях", — предупредили в полиции.