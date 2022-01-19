В Дагестане накрыли подпольный цех, в котором успели напечатать 12 млн фальшивых рублей

В Дагестане сотрудники ФСБ совместно с оперативниками из регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ задержали подозреваемых в производстве и распространении поддельных купюр. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Подпольный цех по производству фальшивых денег был организован в селе Сергокала. За несколько месяцев злоумышленники успели напечатать по меньшей мере 12 миллионов рублей пятитысячными купюрами — и это лишь те, что оперативники изъяли при обысках. Качество подделок было столь высоким, что выявить их можно было лишь при помощи специального оборудования.

Также правоохранители перекрыли канал сбыта фальшивых купюр. В полиции добавили, что поддельные деньги распространялись в нескольких регионах России по цене в пять раз ниже номинала.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег". — Прим. Лайфа). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении полиции.