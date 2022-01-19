Глава UFC не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории

Глава UFC Дана Уайт не включил российского бойца Хабиба Нурмагомедова в тройку величайших в истории. Об этом сообщает BJPenn.

В список попали бразилец Андерсон Сильва, который одержал 34 победы в 45 боях, Жорж Сен-Пьер из Канады (26 побед в 28 поединках) и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс (26 побед в 27 матчах).