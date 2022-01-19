НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава UFC не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории

Российский спортсмен провёл 29 поединков, каждый из которых завершался его победой.

19 января, 07:39

Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Глава UFC Дана Уайт не включил российского бойца Хабиба Нурмагомедова в тройку величайших в истории. Об этом сообщает BJPenn.

В список попали бразилец Андерсон Сильва, который одержал 34 победы в 45 боях, Жорж Сен-Пьер из Канады (26 побед в 28 поединках) и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс (26 побед в 27 матчах).

Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Примечательно, что у оставшегося за пределами списка Хабиба не было поражений в октагоне: 29 поединков — 29 побед. Он также несколько раз успешно защищал пояс чемпиона UFC.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1