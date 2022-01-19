Глава UFC не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории
Российский спортсмен провёл 29 поединков, каждый из которых завершался его победой.
Хабиб Нурмагомедов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Глава UFC Дана Уайт не включил российского бойца Хабиба Нурмагомедова в тройку величайших в истории. Об этом сообщает BJPenn.
В список попали бразилец Андерсон Сильва, который одержал 34 победы в 45 боях, Жорж Сен-Пьер из Канады (26 побед в 28 поединках) и действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс (26 побед в 27 матчах).
Примечательно, что у оставшегося за пределами списка Хабиба не было поражений в октагоне: 29 поединков — 29 побед. Он также несколько раз успешно защищал пояс чемпиона UFC.
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